Nikita Pelizon è fidanzata? La concorrente del GF Vip avrebbe mentito/ “Prima di entrare..”

Nikita Pelizon avrebbe mentito sulla sua situazione sentimentale. La concorrente del Grande Fratello Vip infatti sarebbe fidanzata ai casting avrebbe pertanto preso in giro la produzione rivelando di essere single. A lanciare questa indiscrezione è stato il portale The Pipol Gossip sul quale si legge: “Nella casa la bella triestina Nikita Pelizon è entrata da single, ma lo ha fatto mentendo. La concorrente del GFvip è fidanzatissima, e poco prima di lasciare il telefono alla produzione ha fatto una lunga videochiamata con il suo fidanzato. Lui è un imprenditore milanese nel settore della ristorazione che al momento ha scelto, d’accordo con Nikita, di rimanere nell’ombra”.

Nikita Pelizon sarebbe fidanzata anche se al momento non si conosce l’identità dell’uomo. Anche lo scorso anno Raffaella Fico aveva mentito sulla sua situazione prdima di varcare la porta rossa del grande Fratello Vip. C’è chi addirittura spiffera che anche Antonella Fiordelisi sarebbe fidanzata. Un utente infatti ha scritto: “Non è L’unica anche la Antonella è fidanzata fuori , ma dentro forse serviranno single”. Alcuni invece hanno fatto notare come sia importante introdurre una regola che permetta la squalifica della concorrente che abbia mentito: “Basterebbe che al momento che menti, vieni squalificata. Metti questa norma”, scrive un altro.

Nella giornata di ieri, Nikita Pelizon ha fatto una drammatica confessione. La concorrente del Grande Fratello ha dichiarato di aver attraversato un momento complicato durante l’adolescenza e di aver pensato al suicidio: “Non è sempre una passeggiata semplice. Anche io da piccola ho affrontato un momento complicato. Avevo poco più di 16 anni e ho pensato di andarmene. In un certo momento della vita mi sono detta ‘decido io quanto vivere’. E era arrivato il momento in cui pensavo di andarmene davvero. Avevo preparato tutto per farlo. Poi mi hanno fermata appena in tempo. Adesso però vedo la luna, le nuvole, ascolto le persone e penso che se avessi fatto quel passo non avrei vissuto tutto questo. Quindi sono felice che sia andata così”.

Per questo motivo, Nikita Pelizon sarebbe stata una delle poche a mostrare empatia nei confronti di Marco Bellavia, bullizzato dal gruppo a causa della sua depressione. Nikita Pelizon ha commosso il web con il suo racconto e in molti hanno solidarizzato con lei. Nikita Pelizon è una delle rivelazioni del reality perché sta dimostrando di essere una ragazza sensibile e con dei valori.











