Nikita Pelizon è incinta?/ Un commento di Elenoire Ferruzzi scatena il gossip

Nikita Pelizon in dolce attesa?

Da quando ha lasciato, da vincitrice, la casa del Grande Fratello Vip 7 in cui ha vissuto per sei mesi, Nikita Pelizon è molto attiva sui social. La modella, infatti, pubblica storie, foto e video mostrandosi in compagnia dell’amica Giulia, ma anche di ex vipponi con cui continua ad avere un rapporto come Antonella Fiordelisi, Ginevra Lamborghini, Davide Donadei, George Ciupilan e, soprattutto, Matteo Diamante con cui è riuscita ad instaurare un sincero rapporto d’amicizia. Nikita, inoltre, dedica tanto tempo ai suoi fan che l’hanno sostenuta durante tutto il percorso al GF Vip.

Dopo aver incontrato parte del suo fandom in Sicilia, la Pelizon ha fatto una diretta su Instagram per chiacchierare con loro. Diretta che, tuttavia, ha dato il via ad una serie di rumors su una sua, probabile gravidanza. A scatenare il tutto è stato un commento di Elenoire Ferruzzi.

Nikita Pelizon smentisce i rumors sulla gravidanza

Durante una diretta Instagram di Nikita Pelizon, tra i tanti utenti collegati, c’era anche Elenoire Ferruzzi che, nella casa del Grande Fratello Vip ha spesso discusso con la vincitrice del reality show. Concluso lo spettacolo, però, le divergenze tra le due sono finite e, così, nel corso di una diretta, notando un ciondolo indossato da Nikita, la Ferruzzi ha fatto intuire che quel ciondolo viene solitamente indossato dalle donne in dolce attesa.

Parole che hanno immediatamente scatenato voci su una presunta gravidanza della Pelizon la quale, tuttavia, è intervenuta smentendo immediatamente il tutto. “Ragazzi, ma il cerca angeli non necessariamente si deve indossare da incinte“, ha specificato Nikita evitando, poi, di tornare sull’argomento.

io vorrei commentare il look della vincitrice ma forse pure quello della dottoressa e paragonarli a quelli delle ragazze del van (per fare prima) ma avevano lo stesso invito? dress code? stessa serata? siamo sicuri? pic.twitter.com/7T5zAoUYqC — letteralmente alla frutta (@marydramaa) April 13, 2023













