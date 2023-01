Nikita Pelizon e Luca Onestini: toccatine senza telecamere?/ L’ipotesi choc del web…

Nikita Pelizon e Luca Onestini: cos’è successo durante il servizio fotografico per Chi?

Cos’è successo davvero tra Nikita Pelizon e Luca Onestini durante il servizio fotografico realizzato per il settimanale Chi in occasione del Natale? I vipponi, per la copertina del magazine diretto da Alfonso Signorini, durante il periodo natalizio, hanno lasciato per qualche ora la casa per posare davanti all’obiettivo del fotografo in passerella. Per farlo, tutti i vipponi hanno atteso il proprio turno nel cosiddetto limbo dove non ci sarebbero telecamere. Proprio durante la realizzazione della copertina del settimanale Chi, tra Luca e Nikita ci sarebbero stati dei gesti intimi. A confessarlo è stata la Pelizon che, durante un momento di sfogo, all’amica Antonella Fiordelisi ha mimato anche i gesti che Luca avrebbe fatto nei suoi confronti.

Nikita Pelizon, la famiglia lancia un'accusa pesante al GF Vip/ "Tanti Pinocchio..."

Durante la 29esima puntata del reality, Alfonso Signorini ha spiegato che le immagini di quei gesti non ci sono non essendoci telecamere nella zona in cui hanno fatto il servizio fotografico. Dopo la puntata, però, Alberto De Pisis ha svelato che, nella zona in cui hanno fatto le foto, ci sono le telecamere e i microfoni ambientali. Tali parole hanno così portato il popolo del web a fare un’ipotesi.

Luca Onestini distrugge Nikita: "Fossi in te mi vergognerei come un cane"/ "Nasconditi, è caduta la maschera"

I fan di Nikita Pelizon contro Luca Onestini e il Grande Fratello Vip

Dopo aver ascoltato le parole di Alberto De Pisis, i fan di Nikita Pelizon hanno avuto la conferma della presenza di telecamere e microfoni nella zona in cui ci sarebbero stati i presunti gesti di cui parla Nikita. Come fa sapere il Vicolo delle News, il popolo del web avrebbe così sviluppato un’ipotesi secondo cui il Grande Fratello avrebbe deciso di non mostrare le immagini del racconto di Nikita per proteggere Onestini.

Un’ipotesi che non trova conferma nella parole di Signorini che, in diretta, ha ribadito l’assenza di telecamere e microfoni nella zona incriminata.

GF Vip: Un'amica di Nikita Pelizon attacca la mamma di Luca Onestini/ "Si vergogni…"

#gfvip #nikiters #donnalisi #incorvassi #gintonic #Denzzzers #iostoconnikita #fuorionestini Mentre fanno vedere il video di Nikita che racconta ad Antonella il servizio CHI Oriana : ma non avevano detto che è fuori dalle telecamere

Disonesto : infatti 🤡🤡🤡🤭 ESTUPIDI 🤭 pic.twitter.com/WD6tJ81qNP — La malmostosa (@Lilith_6a6) January 23, 2023

Abbiamo la conferma che in quel punto ci sono telecamere e microfoni ma il Gf non ha mostrato i video per tutelare Onestini.

Altrimenti Nikita non si sarebbe esposta a raccontare una cosa del genere lo dice anche Alberto#gfvip #nikiters #fuorionestini #iostoconnikita #ThePisis https://t.co/z4eNJxxkyn pic.twitter.com/joDCwd8Pw5 — 𝒻𝓇𝒶𝓃𝒸𝑒𝓈𝒸𝒶_༻꧂ (@francesca_g09) January 24, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA