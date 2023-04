Nikita Pelizon e Matteo Diamante sono tornati insieme?/ Il gesto di lui fa sognare

Nikita Pelizon e Matteo Diamante: cos’è successo dopo il Grande Fratello Vip

Nikita Pelizon e Matteo Diamante, dopo essere stati fidanzati per sette, lunghi anni, si sono ritrovati nella casa del Grande Fratello Vip 2022 a distanza di un anno dal loro ultimo incontro. Convivendo nel bunker di Cinecittà hanno avuto tempo e modo per ritrovarsi e ricucire un rapporto amichevole che continua anche adesso che il reality è finito. Matteo, infatti, dopo aver seguito la finalissima a casa dei genitori di Edoardo Donnamaria, con quest’ultimo, ha raggiunto lo studio del Grande Fratello per riabbracciare Nikita e festeggiare con lei.

I due, poi, si sono rivisti ancora in quel di Milano. Oltre a cenare con Giulia, la migliore amica di Nikita e Antonella Fiordelisi per poi trascorrere il resto della serata a casa Donnalisi dove c’era anche Edoardo, Matteo e Nikita stanno trascorrendo tanto tempo insieme e, l’ultimo gesto di Diamante, sta facendo sognare i fan.

Il gesto di Matteo Diamante che ha fatto sognare i fan

Nikita Pelizon è ormai tornata a Milano e Matteo Diamante è spesso presente a casa sua. Un gesto che, tuttavia, ha fatto sognare i fan è stato quello dei fiori. Matteo, infatti, ha regalato delle rose rosse all’ex fidanzata e c’è chi vede in quel gesto un tentativo di ricucire anche un rapporto sentimentale. I due, più volte, hanno sottolineato di essere amici e Nikita ha più volte spiegato di non vederlo più come fidanzato. Tuttavia, secondo i più attenti, regalare rose rosse non è un gesto tipico di un amico.

Tra Matteo e Nikita, dunque, c’è un bene sincero e, ieri sera, i due hanno anche trascorso la serata con George Ciupilan, amico di Matteo e che nella casa aveva instaurato un bel rapporto con la Pelizon.

#nikiters Nikita da poco arrivata a Milano e Matteo gli fa una bellissima sorpresa che uomo con la U maiuscola👍💯💯💯 come sarebbe bello se loro tornassero insieme ❤️❤️ pic.twitter.com/7kxgtZDcGX — Claudia Rango (@rango_claudia) April 5, 2023













