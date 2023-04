Alberto De Pisis, la verità sull’accento di Nikita/ “Non parliamo simili perché…”

Alberto De Pisis sull’accento di Nikita Pelizon: “Lei è di Trieste…“

Al Grande Fratello Vip la figura di Nikita Pelizon è stata spesso criticata. La concorrente, che alla fine ha vinto il reality, è stata più volte accusata di essere poco limpida e trasparente, negli atteggiamenti e anche nel modo di porsi. In particolare, la questione legata al suo accento ha spesso tenuto banco nella Casa, e anche fuori molti utenti si sono chiesti per quale motivo simuli un accento americano, sebbene le sue origini siano friulane.

Sulla questione è intervenuto anche Alberto De Pisis che, in un’intervista rilasciata a Casa Chi in cui ha anche commentato la vittoria della modella, ha aggiunto un dettaglio non indifferente sulle sue origini. “Io non vivo il Friuli da tantissimi anni e la cadenza ce l’ho, ma poco. Lei è di Trieste, dove l’accento è molto diverso rispetto a dove sono io. Quindi effettivamente non parliamo in maniera simile“: ha svelato l’ex concorrente. Spiegato, dunque, il motivo per cui le loro cadenze sono così differenti, sebbene condividano l’origine friulana.

GF Vip, l’accento di Nikita Pelizon e i chiarimenti della sorella

Ma l’accento di Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip è stato spesso argomento di dibattito, soprattutto fuori dalla Casa. Molti l’hanno accusata di recitare una parte, arrivando addirittura ad ipotizzare che il suo fosse un tentativo di emulare Soleil Sorge, concorrente italo-americana protagonista della precedente edizione del reality. Tuttavia l’accento di Nikita è frutto anche delle sue esperienze lavorative in giro per il mondo, che l’hanno portata a parlare spesso l’inglese.

A confermarlo era stata anche la sorella Jessica, in un’intervista rilasciata a Fanpage lo scorso gennaio: “Nikita parla benissimo l’inglese. Ha lavorato a lungo in Cina come fotomodella e lì parlava solo in inglese. Da quando è tornata ha avuto difficoltà a togliersi quell’accento. Anche adesso viaggia spesso all’estero e frequenta persone straniere con le quali parla in inglese“.

