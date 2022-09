Nikita Pelizon è single o fidanzata?/ Ma lancia l’appello “Voglio una persona esemplare al mio fianco”

Nikita Pelizon e il suo uomo ideale: che caratteristiche deve avere?

Nikita Pelizon e Ginevra Lamborghini si confidano sul tipo di uomo ideale. Incalzate da George Ciupilan, Nikita asserisce di non avere un prototipo ideale di uomo. A quel punto George le chiede come deve essere caratterialmente e Nikita espone le qualità che deve avere un uomo per attrarla: “Deve saper ascoltare, deve essere fantasioso, possibilmente con una mentalità determinata a raggiungere degli obiettivi. Non potrei stare con una persona che si fa mettere i piedi in testa”, assicura. Nikita è alla ricerca di un uomo brillante e che possa essere un esempio anche per gli altri: “Voglio una persona esemplare al mio fianco”.

A quel punto George le chiede se sia condizionata dal giudizio degli altri ma Nikita gli spiega: “Se sento che una persona ha avuto dei battibecchi con altre persone mi si accende un campanello d’allarme. Poi voglio che la persona che sia al mio fianco sia una tomba e che se gli confido delle cose non escono dalla sua bocca”. George è convinto che proprio la riservatezza sia un valore importante in un uomo. Nikita Pelizon aggiunge di non amare gli uomini orgogliosi: “Pensano di avere sempre ragione e non mi interessa”. George Ciupilan ascoltando la descrizione conclude: “Deve essere un principino”.

Nikita Pelizon è stata fidanzata con Matteo Diamante. Il popolo dei social li ricorda ancora quando parteciparono insieme al programma Ex On The Beach. In queste ore, Matteo Diamante avrebbe rivolto una frecciatina alla sua ex. Commentando il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip e dopo aver visto la sua clip di presentazione, Diamante ha scritto: “L’innominabile sempre molto bella. Però io lo stato sentimentale me lo ricordavo diverso. Però il lavoro ha sempre la precedenza. Ho visto anche questa scena”.

Matteo Diamante ha insinuato il dubbio che Nikita fosse entrata nella casa del Grande Fratello Vip non da single e che ai provini avesse mentito sul suo stato sentimentale pur di varcare la porta rossa. Matteo Diamante ha poi proseguito: “Non sono passate neanche 24 ore e sono stato giudicato. Ho sentito più cose non vere perciò mi limito a commentare se vengo chiamato in causa. Ancora è molto presto, ora si vogliono tutti bene, poi verranno fuori le persone”, ha sentenziato. Matteo Diamante vorrà entrare nella casa per un confronto con Nikita Pelizon? Nessuno dei due ha mai spiegato i motivi della rottura. Sarà il momento della verità?











