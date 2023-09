Nikita Pelizon, frecciatina a Signorini per il Grande Fratello 2023?/ “Da chi dice di adorarti e poi…”

Nikita Pelizon contro Alfonso Signorini?

Dopo pochi mesi la vittoria di Nikita Pelizon, lunedì 11 settembre, è ufficialmente partita la nuova edizione del Grande Fratello con concorrenti vip e nip. Prima del debutto, ospite di Verissimo, Alfonso Signorini ha spiegato a Silvia Toffanin di aver sbagliato il cast della scorsa edizione che ha messo a dura prova tutti gli inquilini sia per le dinamiche forti che si sono create che per la scelta di tenerli in casa più di sei mesi. Dichiarazioni che hanno scatenato la reazione del popolo dei social che non hanno gradito le dichiarazioni del conduttore difendendo i propri beniamini. Prima dell’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, Nikita, su Twitter, si è così lasciata andare ad una riflessione.

Nikita Pelizon approva i cambiamenti di Pier Silvio Berlusconi al GF/ "Sta facendo un buon lavoro"

“Un altro GF ha inizio. Per me sono stati mesi estremamente costruttivi. Grazie comunque, per sempre. La domanda è: ora che inizia un’altra edizione quanti sono i Nikiters che rimarranno? Angels vi vorrei in tanti a sostenermi, continuerà così?”, ha scritto ipotizzando di poter perdere qualche fan per l’inizio del reality. Questa mattina, poi, ha lanciato una vera frecciatina senza, però, svelare il destinatario.

Venezia 80, Nikita Pelizon sorprende alla Mostra del cinema/ Il messaggio dell'ex Gfvip é virale

Le parole di Nikita Pelizon

Nikita Pelizon non usa giri di parole e, su Twitter, lancia una vera e propria frecciatina che ha scatenato varie ipotesi sui social. “Personalmente, da una persona che dice di adorarti e ti bacia in bocca in pubblico ma poi nel privato, non ti risponde né su whatsapp, né su Instagram, né quando riceve in regalo un tuo quadro… non mi posso aspettare nulla di diverso. Osservo e vado avanti!”, le parole di Nikita che, però, ha scelto di non fare nomi.

Tuttavia, le ipotesi degli utenti social sono state diverse e in tanti pensano che il destinatario possa essere proprio Signorini. Tuttavia, si tratta di una mera ipotesi perché la Pelizon non ha aggiunto dettagli in merito.

Nikita Pelizon al Festival Del Cinema di Venezia/ "Indosserò un abito creato da me, non vedo l'ora!"

Personalmente,

da una persona che dice di adorarti e ti bacia in bocca in pubblico

ma poi nel privato,

non ti risponde né su whatsapp,

né su Ig,

né quando riceve in regalo un tuo quadro…non mi posso aspettare nulla di diverso.

Osservo e vado avanti. 🫶🏻 — Nikita Pelizon (@Uraganonikita) September 12, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA