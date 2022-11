Nikita Pelizon illusa da Luca Onestini?/ “Mi ha detto che sono la persona con cui si trova meglio ma…”

Nikita Pelizon non molla Luca Onestini: “Credo nel destino e…”

Nikita Pelizon continua a pensare a Luca Onestini. Dopo l’arrivo del nuovo concorrente nella casa del Grande Fratello Vip, Nikita ha manifestato un’attrazione nei confronti di Onestini. Subito dopo cena, durante la sistemazione della cucina, Alberto dice a Nikita di aver notato nuove attrazioni all’interno della Casa e, parlando in codice con la sua compagna, commenta e analizza le possibili future coppie che potrebbero crearsi. Tra una chiacchiera e l’altra, però, l’opinionista decide di fare una domanda più diretta a Nikita per indagare maggiormente sul suo interesse verso uno dei nuovi arrivati: “Tu a lui ci pensi?”. “Sì”, ribatte la modella, la quale spiega di pensare a lui soprattutto perché, dopo il confronto avuto nel corso dei giorni precedenti, l’ha lasciata in standby: “Mi ha detto che sono la persona con cui si trova meglio nella Casa, ma vediamo”. Certa del fatto che le cose accadano sempre per una ragione ben precisa, la modella aggiunge “Se il destino ha voluto così, ci sarà un motivo. Io credo molto nel destino”.

Nikita Pelizon si è poi ritrovata a parlare con Alberto De Pisis delle possibili coppie che potrebbero nascere nella casa. I due si riferiscono soprattutto a Oriana e Daniele Dal Moro. Nikita dice: “Lei ci sta provando anche con Antonino”. Alberto De Pisis però dice: “Ad Antonino non va di fare grandi passi e quindi si blocca”. Nikita sposta poi l’attenzione su Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi: “Secondo me Edoardo si diverte molto con Micol”.

Nikita Pelizon avrebbe dovuto ricevere la proposta di matrimonio dal suo fidanzato. Nelle scorse ore è emerso un retroscena interessante su Valerio Tremiterra, compagno di Nikita Pelizon. amara Tramontana e Gabriele Parpiglia a Casa Pipol, hanno fatto sapere che l’imprenditore a cui è legata la gieffina era intenzionato a fare un gesto importante: “Lunedì scorso doveva entrare nella casa, si era messo d’accordo con gli autori per chiederle di sposarla. Però non è stato fatto a causa dei comportamenti di lei, che si è distaccata da questa relazione”.

Valerio avrebbe notato un avvicinamento sospetto di Nikita a Luca Onestini e per questo motivo avrebbe deciso di non fare il grande passo. Nikita Pelizon dopo aver visto un video che la ritrae con il fidanzato Valerio Tremiterra che lei gli aveva inviato in privato, ha avuto delle giornate tormentate precisando di essere libera. La ragazza si è sentita violata nella sua privacy e ha dichiarato: “Mi sono sentita tradita, è una mancanza di rispetto, di privacy”. Nikita Pelizon avrebbe messo poi gli occhi addosso a Luca Onestini e questo avrebbe fatto infuriare Valerio che avrebbe deciso di lasciar perdere il suo intento di chiedere Nikita in sposa.











