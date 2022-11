Nikita Pelizon imita Belen Rodriguez?/ Antonino Spinalbese lancia l’accusa: “Dice…”

Antonino Spinalbese contro Nikita Pelizon

Tra Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon non c’è mai stata molta simpatia. Sin dai primi giorni di convivenza, tra l’ex di Belen Rodriguez e Nikita non c’è stato feeling e, a distanza di due mesi, non è cambiato nulla. All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2022, Antonino ha litigato duramente con Edoardo Donnamaria e con Nikita Pelizon. Se, tuttavia, con Edoardo Donnamaria, oggi, Antonino ha ritrovato un rapporto abbattendo il muro che aveva alzato, con Nikita non è cambiato assolutamente nulla.

Nel corso di una chiacchierata con Sarah Altobello che ha ammesso di non essersi sentita molto accolta da Nikita, Spinalbese ha insinuato il dubbio che, nei suoi atteggiamenti, Nikita stia imitando Belen per provocarlo. “Quella (Nikita ndr) ti guarda così, tu le chiedi ‘che cos’hai?’ e lei ti dice ‘niente, perché?’. E quindi… Ma lei fa bene, perché questo gioco è così”, ha detto Antonino Spinalbese.

Il dubbio di Antonino Spinalbese su Nikita Pelizon

Parlando con Sarah Altobello, Antonino Spinalbese ha confessato di vedere in Nikita un atteggiamento che ha Belen Rodriguez. In particolare, la Pelizon direbe sempre una frase in sua presenza e tale frase sarebbe tipica della showgirl argentina. “Vuoi sapere cosa fa quando passa da me? Dice una frase che dice (Belen pronunciato a bassa voce). Pensa che nervosismo mi tira fuori. Mi passa e mi fa ‘Oh mio Dio’, ha presente no? Sempre”, le parole di Antonino.

Nel suo sfogo con Sarah Altobello, Spinalbese non ha nascosto il proprio malcontento aggiungendo: “Pensa se me lo facesse un uomo”, ha concluso Antonino che non ha più alcun tipo di rapporto con Nikita.

Antonino: -“Quando passa dice una frase, che dice (Belen) lei passa e mi fa 'oh mio dio' pensa se me lo facesse un uomo” (gesto della testata) Qualcuno spieghi ad Antonino che il 'oh mio dios' Nikita, l'ha preso da Amaurys #gfvip #nikiters #incorvassipic.twitter.com/87vkTYzTL9 — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) November 16, 2022













