Nikita Pelizon in crisi al GF Vip “magari mi vogliono fuori”/ Daniele la consola

GF Vip 2022, Nikita Pelizon crolla in lacrime: Daniele Dal Moro la consola

Momento di sconforto per Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 2022. A poche ore dalla diretta di questa sera, infatti, la concorrente si è lasciata travolgere dai pensieri ed è scoppiata in lacrime per il timore di dover abbandonare il gioco. Si trova infatti in nomination assieme a Nicole Murgia e Dana Saber, e per questo teme che il pubblico la voglia fuori dalla Casa e debba così lasciare il suo sogno. In lacrime, si lascia abbracciare e consolare da Daniele Dal Moro: “Cosa pensi, che non conti niente il fatto che sei in un percorso di 100 giorni? Tranquilla, non avere preoccupazioni, stai tranquilla“.

Valerio Tremiterra, l'ex di Nikita Pelizon ospite al GF Vip "per sputt*narla"/ L'indiscrezione choc!

Il coinquilino è estremamente premuroso e cerca per quanto possibile di rasserenarla, anche con una battuta ironica: “Dai, tanto forte e alla fine piangi sempre“. Il concorrente spiega che questo crollo possa essere dovuto allo stress accumulato in questi giorni. Le tensioni con Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Luca Onestini di certo non le hanno giovato e, anche per le dinamiche venutesi a creare, non ha vissuto giorni semplici nella Casa del Grande Fratello Vip 2022.

Wilma Goich attacca Nikita Pelizon "diffidare di queste persone"/ "L'altra sera parlavamo di mia figlia e..."

Nikita Pelizon in crisi per la nomination: “Magari mi voglio vedere fuori“

“Magari sono curiosi di vedere la Murgia se alla fine si mette con te o no, o sono curiosi di Dana” spiega Nikita Pelizon a Daniele Dal Moro in lacrime. Il coinquilino del Grande Fratello Vip 2022 cerca di consolarla, ricordandole il grande supporto ricevuto dall’esterno dai fan: “Per me non è così. Detto questo, stai tranquilla. Ci sono tante persone che ti stimano, ti mandano gli aerei“. “Non so, magari mi vogliono vedere fuori” ammette timorosa Nikita, che pare sempre più inconsolabile.

Oriana critica Nikita: "Ha le gambe da maschio, lo ha detto anche Luca"/ Web furioso: "È body shaming!"

Daniele, a quel punto, le spiega che non appena uscirà dalla Casa, che sia stasera o in un’altra occasione, ogni dispiacere svanirà: “È un dispiacere al pensiero. Te lo dico anche per esperienza personale: nel momento in cui metti il piede fuori, quel dispiacere è sparito“. Nella puntata di questa sera scopriremo dunque se la Pelizon verrà premiata o meno dal pubblico. Un confronto tutto al femminile con Dana Saber e Nicole Murgia, pronte ad affrontare il difficile ostacolo nomination.











© RIPRODUZIONE RISERVATA