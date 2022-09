Nikita Pelizon “Mia madre non mi guarda”/ La rivelazione choc che spiazza…

Nikita Pelizon attacca Sara Manfuso: “Come è possibile che una donna…”

Nikita Pelizon si è lasciata andare a delle rivelazioni sulla sua famiglia. Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, la ragazza si è confidata con Sara Manfuso e in questa occasione ha parlato del rapporto con la madre. Nikita Pelizon ha preso da parte Sara Manfuso e le ha chiesto spiegazioni riguardo alla nomination fatta a lei.

Così Nikita ha poi espresso i suoi dubbi nei confronti della gieffina, in relazione a quanto successo con Antonella Fiordelisi e Pamela Prati e in relazione al suo avvicinamento con Elenoire Ferruzzi: “Come è possibile che una donna così matura come ti reputo e così intelligente come ti reputo si vada ad attaccare ad una persona più piccola che ha appena giudicato un’altra donna. E che invece non abbia fatto ‘andiamo lì a parlarle’. Poi quando ero a prendere il sole tu hai detto che quando parli con Antonella le dai consigli ti ho detto scusa perché avevo capito un’altra cosa. Quando poi però vedo in puntata che esce nuovamente questo e in più che dopo la prima puntata sei stata cip ciop con Antonella e dopo sei stata più attaccata ad Elenoire che è amata dal pubblico a casa, ho pensato che Antonella ha 1 milione di followers e Elenoire è amata e quindi Sara sta lì per quello”.

Parlando con Giaele De Donà, Nikita Pelizon ha lasciato intendere che non ha ottimi rapporti con la sua famiglia. A quanto pare, i genitori erano contrari alla sua partecipazione al reality tanto che Nikita ha svelato un retroscena di quello che sarebbe successo prima che lei varcasse la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip: “Mio papà e mio fratello hanno pubblicato degli articoli che parlavano che io andavo al Gf. Però poi quando ho videochiamato mio fratello e sono stata stra felice che mi ha risposto, non mi ha detto niente del Grande Fratello. E un’ora prima aveva postato che la sua sorellina andava lì. Non mi chiamava mai la mia sorellina. Loro non volevano che andassi. Quindi io di base non gli ho detto niente. Li ho chiamati prima di entrare e mia mamma mi ha detto: “Io non ti guardo”. E invece mio papà mi ha stupito perché mi fa: Io ti guarderò, però sai che secondo me non hai fatto una bella scelta”.

Nikita Pelizon aveva parlato alcuni mesi fa anche del rapporto complicato avuto con il fratello: “Mio fratello è stato l’amore più grande della mia infanzia, finché c’è stato, e la mia prima seria e reale delusione. Fu la mia prima causa di depressione durante l’infanzia. Un trauma che ho portato avanti per tantissimi anni. Cercavo un po’ di lui ovunque”. “Fino ai miei 13 anni, lui era il mio braccio destro, il mio punto di riferimento, le mie risate, il mio abbraccio sicuro, il mio complice, il mio sentirmi amata, il mio compagno di avventure, di giochi, il mio maestro di calcio, il mio protettore, il mio avversario ai videogames, a wrestling e così via, insomma il mio compagno in tutto”, continua Nikita durante l’intervista, facendo riferimento al suo rapporto con il fratello maggiore. “Avere un fratello più grande di quasi 6 anni è un dono perché non si è né troppo vicini né troppo lontani d’età”.











