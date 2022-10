Nikita Pelizon rifiuta la proposta hot di Edoardo Donnamaria/ Lui le chiede di dormire assieme ma lei…

Nikita Pelizon rifiuta Edoardo Donnamaria: la replica da applausi

Nikita Pelizon ha rifilato un due di picche a Edoardo Donnamaria. Prima di andare a dormire, il concorrente del Grande Fratello Vip ha stuzzicato Nikita Pelizon chiedendole di dormire assieme. Edoardo Donnamaria ha cercato di fare il piacione con Nikita ma gli è andata male. Il suo atteggiamento non è certo piaciuto alla Pelizon, che lo ha in qualche modo ‘minacciato’. Non è la prima volta che Edoardo sfoggia atteggiamenti un po’ narcisistici e un po’ civettuoli. Con quella sua semplice battuta Nikita lo avrà messo al proprio posto? Oppure non sarà servita a niente e a partire da oggi il concorrente si rimetterà in pista con il suo stile particolarmente gigionesco nei confronti degli altri concorrenti presenti all’interno della casa più spiata d’Italia?

Nella serata di domenica, Edoardo le ha detto: “Stasera dobbiamo dormire insieme…mica mi tocchi o altro?”. La risposta di Nikita non si è fatta attendere e ha ricevuto il plauso dei fan del programma. Nikita infatti gli ha detto: “Spero di non sognare che sputo altrimenti ti sputo in faccia”. Tantissimi sui social hanno esaltato le parole della concorrente. C’è chi ha commentato “Lui fa il piacione e lei lo spegne” ma anche chi ha scritto “mi sento male”. Cosa penserà Antonella Fiordelisi di questo tentativo di avvicinamento da parte di Edoardo?

Nelle scorse ore Nikita Pelizon ha cercato di rincuorare Luca Salatino. Il concorrente ha minacciato di abbandonare la casa del grande Fratello Vip dopo essere stato attaccato dagli altri inquilini. Luca sente la mancanza degli affetti e le sue difficoltà si fanno sentire: “Col passare del tempo puoi capire se questo è un percorso che fa per te oppure no” continua Luca che ha sempre più dubbi sul continuare la sua permanenza nella Casa o meno. Questa volta ad ascoltarlo c’è Nikita Pelizon che cerca, con calma e serenità, di mostrare a Luca tutti i lati positivi del suo percorso a Grande Fratello Vip, un’esperienza ricca di opportunità soprattutto lavorative che potrebbe permettergli di realizzare il suo sogno di aprire un ristorante. Nikita Pelizon dice a Luca: “I momenti essenziali della vita sono i ricordi che coltivi con le persone che ami”. È proprio parlando con lei che lo chef raggiunge un’importante consapevolezza: “Io sto così male perché ho capito che lei è la ragazza della mia vita, io me la sposo”.

L’amore di Luca è incontenibile ma secondo Nikita non dovrebbe essere la causa di una decisione della quale potrebbe presto pentirsi: “Ti può aiutare nella coppia come una parentesi, è solo un breve periodo di tempo”. Nikita invita Luca a chiedersi il motivo per cui ha deciso di partecipare a Grande Fratello Vip e a ricordarselo per ritrovare la forza di andare avanti: “Questa esperienza la stai facendo per voi, per il vostro futuro”.











