Nikita Pelizon rivela il delicato rapporto con i genitori/ “Mi hanno estraniata”

Nikita Pelizon, oltre al giallo sul suo fidanzato, è rimasta un po’ ai margini del Grande Fratello Vip 2022 e non si è mai del tutto esposta nella Casa. Ora, la modella ha deciso di aprirsi con Daniele Dal Moro, al quale confida una parte del suo vissuto: il difficile rapporto con il padre e i genitori.

L’influencer esordisce facendo riferimento alla sua famiglia: “Fin quando facevo quello che dicevano loro era tutto ok, quando ho detto basta sono stata estraniata“. Nikita Pelizon racconta che all’età di 23 anni si è trovata isolata e, sebbene fosse indipendente grazie al lavoro di modella, non riusciva a gestire i suoi risparmi. Per questo motivo aveva chiesto aiuto al padre che ha accettato di intervenire, ma poi l’ha definita irresponsabile. L’influencer racconta di aver litigato in modo violento con i genitori e che, da quel momento, i rapporti si sono freddati. Per molto tempo non c’è stata comunicazione tra le due parti e questo l’ha fatta molto soffrire.

Nikita Pelizon, dopo un periodo di allontanamento dai genitori, racconta a Daniele di essere riuscita a recuperare con loro un rapporto “conoscendoli” man mano.

“Abbiamo iniziato a fare delle cose che prima non facevamo come cenare assieme o guardare un film“, dichiara l’influencer. Così, tra la modella e la sua famiglia i rapporti sono migliorati e quel muro che entrambe le parti avevano tirato su, è stato abbattuto. Dunque, la commovente storia di Nikita Pelizon ha un lieto fine e, sicuramente, Alfonso Signorini non si farà sfuggire l’opportunità di invitare i suoi genitori per farle una sorpresa.

