Nikita Pelizon/ Piange per Ginevra e Wilma Goich, il giallo del fidanzato e…

Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip sta dando dimostrazione di grande sensibilità verso gli altri, ma – forse – dovrà anche difendersi da qualche presunto scheletro nell’armadio, dal momento che sul web si rincorrono le voci (e anche l’influencer Deianira Marzano si è esposta in tal senso, ndr), relative a una presunta relazione che la vedrebbe sentimentalmente impegnata fuori dalla Casa, nonostante lei al suo ingresso abbia dichiarato di essere single e di non avere alcun fidanzato.

Intanto, per distendersi in vista della nuova puntata e recuperare energie mentali dopo il caso Marco Bellavia, la concorrente al mattino esegue alcuni esercizi di yoga a favore di telecamera, tra la musica e il sole che “bacia” il giardino della Casa più spiata d’Italia. Proprio le canzoni sono uno degli elementi ai quali Nikita Pelizon ha detto di fare spesso ricorso per provare a essere felici e grati alla vita, cantando per allontanare la malinconia: una rivelazione giunta mentre consolava Wilma Goich, sopraffatta da una crisi di pianto e di malinconia che ha commosso la ragazza.

NIKITA PELIZON E LE LACRIME PER LA SQUALIFICA DI GINEVRA LAMBORGHINI

L’emotività di Nikita Pelizon è peraltro emersa in maniera prepotente anche al termine dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, quella che ha decretato la squalifica di Ginevra Lamborghini per le parole pronunciate su Marco Bellavia e l’eliminazione di Giovanni Ciacci. Proprio per Ginevra Nikita ha versato le sue lacrime quando si sono spenti i riflettori della diretta: mentre le preparava la valigia e le rimetteva in ordine i suoi vestiti, si è lasciata andare alle lacrime, fissando l’armadio con sguardo contrito e incredulo.

In settimana Nikita Pelizon si è fatta apprezzare dal pubblico per avere anche raccontato la sua storia personale: quando era adolescente è stata a un passo dal suicidio e, per mutuare l’espressione che lei stessa ha utilizzato, stava già preparando tutto il kit per andarsene, ma per fortuna l’hanno bloccata in tempo: “Ieri ho visto la luna a metà, c’erano delle nuvole rosa. Io quando vedo queste cose qua penso a quel momento in cui stavo decidendo di andarmene. E dico: ‘Non avrei mai potuto vedere queste cose'”.











