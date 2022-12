Nikita Pelizon smaschera Luca Onestini?/ “Quando eravamo in sauna, sulla pancia, mi…”

Nikita Pelizon, sfogo su Luca Onestini

Dopo lo scontro in puntata con Luca Onestini, Nikita Pelizon si è lasciata andare ad uno sfogo con Nicole Murgia a cui ha anche svelato un retroscena inedito sul loro rapporto. Nikita ha spiegato di aver parlato con Luca di Sarah Altobello all’inizio del loro rapporto spiegando come Luca abbia tirato fuori tutto nel momento che lui ha considerato perfetto. “Tu la tiri fuori un mese e mezzo dopo, nel tempismo perfetto perché io ho semplicemente detto a Sarah quello che era successo mentre lui mi stava davanti”, ha raccontato Nikita che ha poi fatto alcune precisazioni.

“Lui diceva che io gli avevo detto di starmi lontano quando non era così, io gli avevo semplicemente detto, visto che non aveva mai nutrito attrazione fisica nei miei confronti, di aiutami a vederlo come un amico perché io non potevo continuare così con il rischio di prendermi davvero una batosta enorme e stare male”, ha raccontato Nikita alla Murgia. Da lì la decisione di rinunciare al buongiorno con il bacio, ma anche al semplice abbraccio. Ma le dichiarazioni di Nikita non finiscono qui.

Il retroscena inedito di Nikita Pelizon su Luca Onestini

Quello di Nikita Pelizon su Luca Onestini è stato uno sfogo lungo che potrebbe portare ad un ulteriore confronto tra i due nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 2022. Nikita, infatti, ha raccontato alla Murgia cos’è successo durante un momento che hanno trascorso insieme nella sauna.

“Lui mi ha detto che ero l’unica che gli interessa nella casa, mi dice che gli piacevo perché ero unica e me lo scrive sulla pancia in sauna e non me lo dice a voce, gli chiedo perché sono unica e tu mi sgrani gli occhi come per dire che questa cosa non doveva uscire. Ci sono state delle cose così criptiche che a un certo punto io ho detto “basta, non voglio più tutta questa confusione”, non sono disposta a farmi un mese, tre mesi, due settimane ancora così… non la voglio questa cosa qua”, ha concluso.

