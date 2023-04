Nikita Pelizon tenta un riavvicinamento a Luca Onestini?/ Lo scoop bomba

Nikita Pelizon prova a chiarire con Luca Onestini? L’indiscrezione

Dopo aver vinto il Grande Fratello Vip 2022, Nikita Pelizon è tornata alla vita reale e ha rotto il silenzio sui social su svariate questioni. La modella triestina si è tolta più di un sassolino dalla scarpa, svelando cosa pensa del suo rapporto con gli altri ex inquilini della casa. Inoltre, la vincitrice non ha mancato di rispondere alle domande dei fan riguardo la cotta per Luca Onestini: “È stato breve, intenso, devastante, incomprensibile“.

A questo proposito, nelle ultime ore alcuni esperti di gossip tra cui Deianira Marzano hanno diffuso l’indiscrezione secondo la quale Nikita Pelizon avrebbe tentato di riallacciare i rapporti con l’ex tronista. La modella triestina non avrebbe ancora dimenticato Onestini, tanto da chiedere il suo numero di telefono per poter avere un chiarimento con lui. L’ex tronista, però, si sarebbe rifiutato di avere ogni tipo di contatto con la vincitrice del GF Vip 7. Che sia vero?

Nikita Pelizon svela come impiegherà il montepremi del GF Vip

Nikita Pelizon ha trionfato al Grande Fratello Vip 2022, dopo un percorso tortuoso lastricato di numerose nomination. Nonostante non sia mai riuscita ad ambientarsi con i suoi inquilini, il pubblico l’ha premiata con la vittoria. E’, dunque, la modella triestina a portare a casa il cospicuo montepremi di 100 mila euro.

La prima parte del denaro ottenuto dalla vittoria, per vincoli di regolamento interni al GF Vip, sarà devoluto in beneficenza a un’associazione scelta della vincitrice. Ai microfoni di TV, Sorrisi e Canzoni, Nikita Pelizon ha svelato cosa farà con la parte restante del montepremi: “Ancora non so di preciso, ma li investirò in progetti personali“. La modella non ha mancato di dedicare un pensiero aa Alfonso Signorini che l’ha sostenuta durante il suo percorso: “Mi ha appoggiato in più circostanze quando mi sentivo persa. Da una parte c’erano i colori gioiosi, dall’altra il buio e le cose brutte; ma Alfonso è la persona che è riuscita a farmi vedere il lato bello e positivo di quello che stava succedendo nella Casa”.

