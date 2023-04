Nikita rompe il silenzio dopo GF Vip/ “Non riuscivano a farmi cambiare pensiero”

Nikita Pelizon e il difficile rapporto con i concorrenti del GF Vip: lo sfogo

Dopo la vittoria, Nikita Pelizon è tornata sui social e ha rotto il silenzio in merito al rapporto con i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022. La modella triestina ha affrontato un percorso molto solitario e difficile all’interno della casa, perchè spesso non è andata d’accordo con i suoi inquilini. Nonostante le continue nomination, però, la vincitrice è stata premiata dal pubblico che ha voluto fosse lei a trionfare.

GF Vip: Nikita Pelizon, "reunion" con Antonella e Ginevra/ "Le persone che sanno…"

Come riporta Blogtivvu, Nikita Pelizon ha risposto alle domande su Instagram in merito al suo percorso con gli altri ‘vipponi’: “Secondo me è successo anche fuori, perchè di base sono stata antipatica, perchè non mi riuscivano a sottomettere, non riuscivano a farmi modificare il pensiero che avevo, non riuscivano a farmi fare gruppo contro un singolo” afferma la modella triestina, sottolineando di non essersi mai piegata alle ragioni di gruppo solo per le dinamiche di gioco.

Nikita Pelizon e Matteo Diamante sono tornati insieme?/ Il gesto di lui fa sognare

Nikita Pelizon lancia una stoccata agli ex concorrenti del GF Vip

Nikita Pelizon, tornata sui social, ha messo i puntini sulle ‘i’ in merito al tortuoso percorso del Grande Fratello Vip 2022. La modella ha lanciato precise accuse agli ex concorrenti della casa con cui non è riuscita a legare. Come riporta Blogtivvu, la vincitrice del GF Vip ha dichiarato: “Una persona che è diversa, che è intelligente e furba da comprendere anche se qualcuno la vuole fregare.

Poi la modella lancia la stoccata finale: “E’ difficile eh? E’ difficile quando vuoi vincere e vuoi fare un gruppo diverso… Una persona che anziché parlare male tende a parlare sempre in positivo e vedere i lati positivi. Che provochi e non ceda alla provocazione.”

Alberto De Pisis, la verità sull'accento di Nikita/ "Non parliamo simili perché..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA