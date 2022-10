Nikita Pelizon vittima del ‘branco’ al GF Vip come Marco Bellavia?/ Psicologo e pianti: il web accusa!

Nikita Pelizon vittima del ‘branco’ al Grande Fratello Vip come Marco Bellavia?

Dopo quello di Marco Bellavia potrebbe star nascendo nella Casa del Grande Fratello Vip un altro caso. C’è un mormorio che si sta sviluppando sul web e che ha come protagonista questa volta Nikita Pelizon. La concorrente è al centro di molte discussioni nella Casa, tante delle quali alle sue spalle. Atteggiamenti che hanno scatenato in questi giorni più di un momento di sconforto di Nikita.

Le sue lacrime hanno trovato il conforto di Luca Salatino, con il quale Nikita ha creato al GF Vip una bella amicizia. Un confronto che tuttavia non è bastato alla gieffina che ha richiesto l’intervento dello psicologo con il quale pare abbia parlato per più di un’ora. La sua assenza ha infatti preoccupato anche alcuni coinquilini che hanno iniziato a temere che anche Nikita come Marco potesse aver deciso di abbandonare la Casa. Così però non è stato.

Nikita Pelizon derisa da Elenoire Ferruzzi: il web si scatena!

Nonostante i pianti e le chiare difficoltà di Nikita nella Casa del Grande Fratello Vip, alcuni hanno continuato a parlarle alle spalle, spesso deridendola. Più di tutti Elenoire Ferruzzi, la cui antipatia nei confronti di Nikita è ormai chiara a tutti.

Su Twitter sta girando in particolare un video in cui Elenoire deride Nikita, immagini che hanno scatenato l’ira di molti utenti. Uno di questi ha scritto a corredo del video in questione: “Odiare, offendere e deridere un’altra donna solamente perché un uomo li dentro non ti dà le giuste attenzioni che tu desideri, è imbarazzante. Nikita è sempre così dolce e disponibile con Elenoire, peccato sia all’oscuro di tutto…”

Odiare, offendere e deridere un’altra donna solamente perché un uomo li dentro non ti dà le giuste attenzioni che tu desideri, è imbarazzante. Nikita è sempre così dolce e disponibile con Elenoire, peccato sia all’oscuro di tutto…#GFvip #nikiters pic.twitter.com/753GusZXya — Soleil Sorge Supporter (@teamsoleilsorge) October 16, 2022













