Nikita Pelizon:”Antonella e Edoardo? E’ una strategia”/ E su Daniele Dal Moro…

Nikita Pelizon stronca Antonella Fiordelisi: “Con Edoardo è una strategia e…”

Durante il momento trucco nella casa del Grande Fratello Vip Nikita Pelizon si confida con Cristina Quaranta e fa delle considerazioni su Sara Manfuso e sulle strategie adottate dagli altri vipponi. Cristina le dice di aver parlato con Sara e spiega a Nikita: “Lei mi ha detto che si comporta così anche nella vita di tutti i giorni e che con il lavoro che fa non ha voglia di farsi vedere come una che ha voglia di litigare”. Nikita Pelizon chiarisce a Cristina di aver parlato con Sara il giorno dopo la nomination. Cristina Quaranta appare stupita e Nikita le dice: “E’ uscita subito in cortile appena mi ha vista. Non mi parla. Io le avevo detto che non ballava, non cucinava e che non viveva”. Poi svela un retroscena: “Ieri ho fato la cheesecake ma non l’ha voluta assaggiare, oggi sono arrivata con il caffè che era già pronto e chiedo in generale chi lo voglia. Sara non se la sentiva di dirmi sì ma io ho capito e l’ho poggiato sul tavolo”.

GF Vip, Nikita Pelizon come Marco Bellavia?/ Isolata in Casa, ira web: "Cast di me*a"

A Nikita non interessa molto del comportamento distaccato che Sara ha nei suoi confronti e dice: “Non cambio idea”. Cristina Quaranta ammette di tenerla sotto controllo: “La continuo a monitorare”. Nikita Pelizon stronca poi Antonell Fiordelisi. La ragazza non vede di buon occhio la storia con Edoardo Donnamaria e pensa sia tutta una strategia: “Secondo me è tutta una dinamica. Non gli interessa veramente. Quando giocavamo a pallavolo Antonella ha detto che ognuno ha la sua strategia. Non penso che una volta fuori di qui gliene freghi qualcosa”. Nikita Pelizon confida a Cristina Quaranta che anche lei avrebbe potuto crearsi una storia d’amore: “Avrei potuto creare qualcosa con Daniele perché lui una volta entrato nella casa cercava di starmi sempre vicino, di parlarmi”. Nikita ammette però di non provare un interesse nei suoi confronti: “Non mi piace”.

Nikita Pelizon, sogno hot su Antonino Spinalbese/ "Sono a disagio". E Ginevra...

Nikita Pelizon svela un retroscena su una storia d’amore: “Il primo bacio…”

Nikita Pelizon ha parlato con Wilma Goich anche dei suoi trascorsi sentimentali. Sappiamo che Nikita ha avuto una storia con Matteo Diamante con cui partecipò al programma Ex On the Beach. La gieffina ha svelato dei dettagli su una storia d’amore vissuta di recente. Wilma nota un particolare nel suo sguardo e le dice: “Hai gli occhi luminosi. E quindi vuol dire che questa persona è comunque importante per certe cose. Magari ti ha fatto ritrovare certi momenti che tu magari non avevi, o ti ha fatto vivere dei momenti che tu magari non eri abituata a vivere”.

Nikita Pelizon "Mia madre non mi guarda"/ La rivelazione choc che spiazza…

Nikita Pelizon svela allora un retroscena interessante su questa frequentazione: “Dal primo giorno abbiamo fatto una giornata tra amici e noi volevamo scoprire, perchè ad un certo punto ci annoiavamo in barca. Allora abbiamo fatto una nuotata di un sacco di minuti e siamo andati a scoprire un’isoletta che c’era e a lì abbiamo parlato molto […] Anche il primo bacio è stato interessante, sai perchè? Perchè dal bacio capisci tante cose. Allora io sentivo che voleva comandare, da subito, appena abbiamo iniziato a baciarci. Io ho detto: “No, io non bacio così”, e lui ha detto: “Senti il bacio”. Wilma fa capire a Nikita che il bacio per lui era inteso come possesso e Nikita le spiega: “Dobbiamo sentirci, io non devo comandare, tu non devi comandare”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA