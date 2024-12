A soli venti anni, Nikita Perotti è già un ballerino di grande esperienza. Il suo talento lo ha fatto arrivare in alto, fino al talent di Rai 1, Ballando con le Stelle, dove balla in coppia di Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e di Asia Argento. Tra i due c’è un grande feeling che sta portando ad ottimi risultati: Anna Lou, infatti, è una delle concorrenti che è cresciuta di più dall’inizio del programma e il talento di Nikita l’ha senza dubbio aiutata molto nel suo percorso di crescita. Ma chi è Nikita Perotti, il giovane ballerino che con la sua dolcezza ha conquistato il pubblico di Ballando con le Stelle (e il cuore di Anna Lou, che lo adora)?

Il giovane ballerino è originario di Chivasso, in provincia di Torino: qui ha iniziato a ballare da piccolissimo, fino ad arrivare a perfezionarsi presso la Naina Academy di Genova. Ha poi cominciato a ballare in coppia con Sophia Berto, sua concittadina: i due inizialmente erano “rivali” visto che ballavano con altri compagni ma dopo essere rimasti da soli, i genitori hanno spinto affinché cominciassero a fare coppia fissa e così è stato. Hanno così cominciato, a quindici anni, a ballare in coppia fino ad arrivare ad ottenere un grande successo in campo nazionale e internazionale. Per loro è poi arrivare l’avventura di Ballando con le Stelle.

Di Nikita Perotti e della sua vita non sappiamo molto. Il ballerino è infatti molto riservato e non ama eccessivamente parlare di sé. Come spiegato proprio da lui stesso, infatti, è un ragazzo molto timido e proprio per questo almeno per il momento sta tenendo a freno il rapporto con Anna Lou Castoldi. “Io la vedrei sicuramente con occhi diversi se non ci fosse di mezzo l’aspetto lavorativo. Io le voglio bene così com’è, così lei vuole bene a me così come sono. Qui dentro mi vergogno un pochino” ha raccontato il ballerino, che dentro il programma non vuole esporsi eccessivamente.