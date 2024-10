Nikita Perotti ha appena 20 anni ma è già un ballerino provetto e, nell’edizione del 2024 di Ballando con le stelle, è uno dei nuovi ingressi eccellenti. In una sola serata si è fatto già apprezzare per le sue doti ma, più di tutti, ha attirato l’attenzione su di sé perché Nikita Perotti ha ballato insieme ad Ana Lou Castoldi, figlia di Morgan e di Asia Argento. Un feeling a prima vista dato che, la performance di debutto, è stata apprezzata dai giudici. Soprattutto da Selvaggia Lucarelli che, nonostante fosse partita prevenuta, alla fine è scesa a patti con il talento di Nikita e di Ana Lou.

Bianca Guaccero: chi è?/ "Sono single. L'uomo giusto? Quando arriverà lo renderò noto"

Il ballerino è dunque al suo primo vero incarico importante, un po’ come è successo ad altre sue colleghe e affronta questa sfida con tutta la frenesia di un ventenne. Infatti, Nikita Perotti viene apprezzato proprio per la sua giovane età e per un talento che subito si è distinto sui veterani. Ma, prima di Ballando con le Stelle, chi era e qual è stato il suo percorso di formazione?

Perché Barbara D'Urso ha lasciato Mediaset?/ Quando e dove tornerà in tv

Nikita Perotti, un ballerino che ha trovato successo grazie ai social

Della sua vita privata si conosce poco. Nikita è molto riservato ma, del suo percorso, grazie alla biografia, riusciamo a conoscere molti dettagli. In passato aveva un’altra partner ed era proprio Sophia Berto, ora anche lei nel cast di Ballando. Nel 2021 sono diventati campioni italiani di latin show e nei due anni successivi hanno raggiunto la finale dei campionati assoluti della Federazione Italiana Danza Sportiva.

Oggi fanno parte dell’associazione Dance Abc Dance di Chivasso, loro città d’origine, e hanno migliorato la loro tecnica presso la Naina Academy di Genova. Inoltre entrambi sono membri della compagnia Experience Dance Company. Nikita Perotti e la sua compagna di ballo Sophia Berto appaiono per la prima volta nel 2023 all’interno del segmento chiamato “Ballando con te“ e si imposto soprattutto su TikTok dove ha mostrato il suo talento.

Barbara D'Urso, ex mariti e fldanzati storici/ Da Mauro Berardi a Michele Carfora, i suoi vecchi amori

Nikita Perotti che vince “simbolicamente” la prima sfida di Ballando

Positivo infatti è stato il giudizio della temibile Selvaggia Lucarelli che, poco dopo la performance ha confessato: “Tatuaggi, piercing. Al momento sembri l’unica normale qua dentro”, sotto lo sgomento del pubblico. “Posso dire? Sei stata l’unica a non parlare di te in terza persona. Avete ballato molto bene, avete fatto un sacco di cose anche rispetto ad altri che sono sembrati bravi ma facendo solo due passi”. Le dichiarazioni sono state riprese dal Corriere della Sera. Ma non è tutto: “Anna Lou cosa devo dirti? Rischi di essere l’unica che mi è simpatica nella tua famiglia. È una cosa incredibile”, conclude la Lucarelli.