Nikita Perotti è uno dei maestri della nuova edizione della trasmissione Ballando con le stelle 2024, programma che andrà in scena sabato 23 Novembre 2024 e che vede la conduzione di Milly Carlucci. Nikita è uno dei volti nuovi di questa edizione ed è una delle belle rivelazioni del torneo, andiamo a conoscere meglio il partner di Anna Lou Castoldi.

Nikita Perotti nasce a Chivasso nel 2004 anche se si hanno davvero poche informazioni sulla sua vita privata. Suo padre è Piero Perotti ed è definito dal ragazzo come il suo idolo mentre la madre è Veronika Pigoreva ed è uno dei personaggi chiave che lo hanno spinto a svolgere questo lavoro. Nikita ha un fratello di nome Viktor e anch’egli è un ballerino.

Nikita comincia a ballare nel 2019 e fa coppia fissa con Sophia Berto. Inizialmente i due facevano parte di coppie differenti, poi hanno deciso di intraprendere questa strada e collaborare insieme. I due hanno vinto gli show a Ballando con te e Ballando on the Road, poi Milly Carlucci li promuove come professori nella trasmissione del sabato sera. La coppia ha vinto anche i campionati italiani della federazione italiana Danza Sportiva.

Nikita Perotti e il rapporto con Anna Lou Castoldi

A inizio trasmissione si diceva che Nikita Perotti e Sophia Berto erano fidanzati, ma c’è stata poi la pronta smentita con i due che hanno spiegato di essere solo colleghi e grandi amici. Negli ultimi giorni invece si è parlato molto del possibile flirt tra Nikita Perotti e la sua allieva, Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan.

Nel corso della trasmissione Rossella Erre ha parlato anche del rapporto tra i due che sembrerebbe stare evolvendo: “Oltre al ballo mi stanno regalando un sogno. Sembra che stiano vivendo un sogno dove lei è la principessa e lui è il principe che arriva a salvarla. Lui è comprensivo, la capisce e le sta accanto”, ha spiegato la giornalista.

La stessa Anna Lou ci ha dato alcuni dettagli riguardo il nostro rapporto e ha svelato: “Lui sembra elegante, tutto preciso e pettinato, invece l’altro giorno alle 5 del mattino stava ballando sotto cassa ad una mia serata tecno”. I due al momento non stanno insieme ma sembra esserci qualcosa e scopriremo solo in futuro se nascerà o meno qualcosa.