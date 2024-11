Si parla spesso di come Ballando con le stelle 2024 sia, in linea con le precedenti edizioni, terreno fertile non solo per grandi percorsi di crescita all’insegna della danza ma anche per la nascita di teneri amori. Una coppia in particolare sta alimentando la curiosità degli appassionati e dei fan delle trame di gossip: Sophia Berto e Davide Bonolis. La prima è in gara nel talent al fianco di Tommaso Marini, il secondo è invece spettatore; figlio di Sonia Bruganelli. Ma sono davvero fidanzati? Ad oggi sono stati spesso incalzati sia nella trasmissione che in altri salotti ‘schivando’ i rumor ma al contempo lasciandosi andare a parole sibilline che hanno lasciato intendere che tra loro ci sia davvero qualcosa di tenero.

Sophia Berto e Davide Bonolis sono fidanzati? Nuove conferme sembrano essere giunte oggi nel salotto de La Volta Buona con ospite proprio la ballerina di Ballando con le stelle 2024 in coppia con Tommaso Marini. Ad avvio di puntata è stata immediatamente incalzata da Caterina Balivo con una domanda ‘con tranello’. Parlando di Sonia Bruganelli ha infatti chiesto: “Tu la aiuteresti tua suocera con la danza?”. A questo punto Sophia Berto non ha commentato il sostantivo ‘suocera’ ma ha semplicemente affermato: “Io aiuterei tutti”.

Sophia Berto ‘conferma’ con un sorriso la liaison con Davide Bonolis: “Grazie…”

Un indizio ancor più evidente sul fatto che Sophia Berto e Davide Bonolis siano fidanzati è poi giunto ancora grazie alla curiosità di Caterina Balivo: “Dai, abbiamo capito che stiamo insieme; siete bellissimi e va bene così!”. La concorrente ha risposto con un sorriso eloquente, aggiungendo semplicemente un sentito ‘grazie’: quanto basta per confermare la liaison. Da segnalare anche le parole al miele per la madre di Davide Bonolis – Sonia Bruganelli – in gara a Ballando con le stelle 2024: “Ha un carattere davvero forte, è dolcissima e penso abbia un carattere molto forte e questo può generare dei conflitti con la giuria. Però dai, Sonia è Sonia…”.