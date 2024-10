La puntata odierna di Domenica In ha accolto in studio una vera icona della musica mondiale: Nikka Costa. Una voce inconfondibile che, da giovanissima, è riuscita a riscuotere un talento planetario indiscusso. Nel salotto di Mara Venier ha ripercorso i momenti più iconici vissuti grazie alla musica raccontando della ‘doppia vita’ tra quotidianità e cresta dell’onda: “Non è stato facile mantenere l’equilibrio tra il successo e la vita privata, mi sento fortunata a non essere impazzita”.

Dopo ulteriori accenni ad una carriera incredibile, l’atmosfera si è fatta toccante e nostalgica quando Nikka Costa ha deciso di parlare del papà, Don Costa, scomparso a soli 58 anni a causa di un infarto improvviso quando sua figlia aveva solo 10 anni. “Mio padre era un uomo molto simpatico, amava cucinare ma soprattutto gli piaceva essere in famiglia e avere tutti i suoi affetti intorno. Era dolce e amato da tutti; ancora ora incontro persone in aereo che mi parlando del mio papà, credo sia una cosa meravigliosa e mi piace ascoltare storie su di lui”.

Nikka Costa a Domenica In: “I bambini si adattano al cambiamento, la scomparsa di papà…”

Sempre parlando del papà Don Costa, Nikka Costa ha raccontato a Domenica In: “Mi sento orgogliosa di aver condiviso per 10 anni il mondo della musica; molti figli non riescono ad avere esperienze con i genitori nell’ambiente vero e proprio, quindi sono grata per questo. Certo, però avrei voluto che conoscesse i miei figli e mio marito, avevo 10 anni quando se n’è andato…”. Molto profondo il racconto della cantante a proposito del processo di accettazione quando il papà, Don Costa, è venuto a mancare: “I bambini sono attrezzati nell’accettare il cambiamento, sapevo che era andato via ma al contempo sapevo di aver ereditato un angelo, che era accanto a me. Le cose purtroppo vanno così, ma i bambini si adattano; poi quando ti rendi conto della lunghezza della vita e inizi a renderti conto delle mancanze e di ciò che avresti voluto vivere.”.

Il racconto di Nikka Costa a Domenica In è proseguito senza spostare il focus dagli affetti, parlando appunto anche della mamma Terry Ray che come il papà Don Costa ha avuto un ruolo cruciale nel suo percorso di crescita sia umana che artistica. “Mamma non è una cantante ma scrive canzoni, alcune anche per me soprattutto all’inizio quando ho iniziato da bambina”. Un video lanciato poi da Mara Venier mette in evidenza il grande legame tra le due che sicuramente avrà contribuito a plasmare la persona che è oggi. In chiusura, Nikka Costa ha dunque introdotto il suo nuovo progetto discografico: “Volevo fare un album che parlasse di diffondere la gioia, soprattutto in un periodo dove la gente sembra così triste e sta sempre al cellulare”.