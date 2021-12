Nina, cane Giucas Casella/ “La mia compagna di vita, non l’abbandonerò mai”

Nuove lacrime ed emozioni forti per Giucas Casella. La trentesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 in ondaquesta sera su canale 5 regalerà un momento davvero speciale all’illusionista che, nella casa, ha conquistato il cuore di tutti i suoi coinquilini. Se il giorno di Natale ha ricevuto il videomessaggio della compagna Valeria e del figlio James oltre alla maglia con la foto dell’amatissima cagnolina Nina, questa sera, Giucas avrà nuovamente la possibilità di abbracciare la sua amica a quattro zampe.

Nina, questo il nome del Jack Russell terrier, questa sera, sarà nuovamente protagonista del Grande Fratello Vip 2021 regalando un momento magico a Giucas che, con il Natale, ha vissuto momenti di malinconia per la distanza dalla propria famiglia. Per Giucas, Nina è una “figlia pelosa” e le lacrime versate durante il primo incontro hanno emozionato i telespettatori del reality show di canale 5.

Nina, cane Giucas Casella: nuovo abbraccio al Grande Fratello Vip 2021

«Tu sei la mia compagna di vita, non ti abbandonerò mai, ti amo». Sono queste le parole che Giucas Casella ha dedicato alla sua Nina dopo averla riabbracciata la prima volta. Quello di Giucas per la sua “figlia pelosa” è un amore incondozionato nato casualmente. Dopo averla accolta a casa per tenerla durante un viaggio di un amico, primo proprietario di Nina, Giucas si è legato talmente tanto alla cagnolina da averla tenura con sè.

Quello che doveva essere un affido temporaneo si è così trasformato in una vera e propria storia d’amore che rende felice Giucas il quale, può volte, durante i primi tre mesi trascorsi nella casa, ha ribadito di avere nel cuore il figlio James, il nipote Giacomo, la compagna Valeria e la cagnolina Nina.

