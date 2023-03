Nina Moric e Belen, ex Fabrizio Corona/ Lui: “Una il mio più grande amore, l’altra donna molto problematica”

Fabrizio Corona ricorda le ex Nina Moric e Belen Rodriguez

Nina Moric e Belen Rodriguez sono le ex compagne di Fabrizio Corona. L’ex paparazzo dei vip in passato è stato legato ad entrambe le donne; con la prima un matrimonio suggellato anche dalla nascita di un figlio, Carlos Maria, mentre con Belen è stato fidanzato due anni. Due storie che hanno sicuramente segnato la vita privata e sentimentale di Corona che, parlando di loro durante un’intervista a Verissimo, ha confessato: “Le donne delle mia vita sono state solo due: Nina Moric e Belén Rodriguez”. Sulla ex moglie Nina Moric ha rivelato: “Nina è la persona più buona che esista sulla faccia della Terra, ma è anche una persona molto problematica. E molti problemi nascono per colpa mia. Dopo anni ho ricucito finalmente i rapporti: io le persone buone me le porto dietro tutta la vita. Secondo me è ancora un po’ innamorata di me, ma con Nina non tornerò mai insieme, però starò con lei tutta la vita. Il mio sogno è prendere una casa grande negli Stati Uniti e andarci a vivere tutti insieme”.

Non solo, Corona ha parlato anche di Belen Rodriguez, dicendo di lei che: “è stata il mio più grande amore. Quando ho bisogno lei c’è sempre. Lei ha raggiunto la pace dei sensi, è una bravissima mamma e ha una vita tranquilla, mentre io ho ancora il diavolo dentro che dovrei un po’ spegnere”.

Fabrizio Corona, dopo Belen il ritorno di fiamma con la ex moglie Nina Moric

Tra Nina Moric e Belen Rodriguez non scorre buon sangue e non è dato sapere se per la presenza di Fabrizio Corona. Proprio la Moric sui social in diverse occasioni ha lanciato delle vere e proprie frecciate alla showgirl argentina che non sono però piaciute all’ex marito che ha sempre replicato in modo tagliente. Proprio ultimamente, Corona parlando delle parole di Nina su Belen ha detto: “un regalo di Natale di Nina Moric. Ricorda cosa ha fatto un anno fa. La sua infinita cattiveria, che prima o poi si fa sempre sentire perché da essa inseparabile”.

Del resto anche tra Corona e la ex Nina Moric i rapporti non sono idillici, visto che in diverse occasioni si sono lanciati frecciate sui social (e non solo). Lo scorso anno la modella croata era arrivata perfino ad accusare l’ex marito di averla minacciata di picchiarla con l’ex paparazzo dei vip che le ha dato della psicopatica.

