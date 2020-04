Nina Moric lascia Instagram/ “La mia vita non è mai stata sui social”

Pubblicità

Nina Moric ha deciso di allotnanarsi da Instagram e concentrarsi sulla vita vera, almeno fino a quando la quarantena non sarà finita. Con un post pubblicato sul suo profilo, l’ex modella croata annuncia la decisione di allontanarsi dai social per potersi dedciare agli affetti veri. “Ragazzi ho deciso di allontanarmi dal’Instagram (visto che Facebook non è mai stato gestito da me, non ho mai scritto nemmeno una virgola, tanto non ho nemmeno accesso) ecco perché non ho scritto i social, finché non finirà questa quarantena. Presta attenzione alla bellezza collaterale”, scrive Nina Moric che poi manda un grande abbraccio a tutti i suoi followers. Una decisione che, tuttavia, ha diviso i followers che esortano la Moric a restare sui social affrontando l’attuale situazione.

Pubblicità

NINA MORIC: “NON HO PAURA DI ESSERE GIUDICATA”

Qual è il motivo che ha spinto Nina Moric ad allontanarsi dai social? Attraverso una storia pubblicata su Instagram, l’ex modella spiega come, spesso, ciò che appare non corrisponde alla realtà dei fatti. “Non mi fa paura essere giudicata. Posso capire che io possa piacere o meno, siamo essere liberi, ma credetemi sono una donna con le mie debolezze e i miei vissuti. A volte dobbiamo avere un ruolo che non è il nostro, ma che la vita ti impone in base alle nostre scelte”, scrive la Moric. Nina, poi, spiega di essere anche una donna capace di fregarsene di tutto e “quando vedo insultisorrido perchè mi rendo conto di prefereire meno esteriorità, ma più vita vera”, aggiunge ancora. Quello della Moric, dunque, sarà un addio definitivo ai social o l’ex moglie di Fabrizio Corona tornerà a condividere foto e video su Instagram quando l’attuale momento sarà passato?





© RIPRODUZIONE RISERVATA