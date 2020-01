Nina Moric, le chat private di Luigi Favoloso/ “Con una mer*a sono stato sei anni”

Nina Moric ancora contro Luigi Mario Favoloso. Tra i due ex fidanzati è ormai guerra aperta dopo la fine della loro relazione. L’ex modella che ha denunciato Favoloso per violenze e che, nelle scorse ore ha pubblicato sui social le foto delle presunte violenze subite, attraverso una serie di storie su Instagram, ha reso pubbliche le chat private con Favoloso. I messaggi risalirebbero al periodo post natalizio quando i due si sono detti addio per un presunto tradimento di Nina Moric, mai confermato. Negli screenshot delle conversazioni con Favoloso emergono i messaggi di quest’ultimo che accusa l’ex fidanzata di non essere affatto preoccupato per lui. Favoloso fa anche un riferimento ai soldi e al presunto tradimento della Moric che l’avrebbe spinto ad andare via di casa. L’imprenditore, inoltre, ripercorre i sei anni vissuti accanto alla Moric che starebbe facendo di tutto per spingerlo a vendicarsi.

NINA MORIC, LE CHAT PRIVATE DI LUIGI FAVOLOSO: “STA FACENDO DI TUTTO PER AVERE LA MIA VENDETTA”

Sono lunghi messaggi quelli pubblicati da Nina Moric e che testimoniano i rapporti ormai rotti con Luigi Mario Favoloso. Negli screenshot delle chat, Favoloso scrive: “Il 30 lo faccio veramente, non voglio un altro compleanno senza il mio amore, senza i tuoi occhi, senza di te”. In un successivo messaggio aggiunge: “Non te ne frega di come sto. Prendi i tuoi soldi e affogati, maledetta. Con una m***a sono stato sei anni. (…) Nella prossima vita farai la donna magari”. E ancora: “Nemmeno di fronte alla morte hai avuto rispetto. Vuoi la mia vendetta traditrice che non sei altro. La vuoi. Stai facendo di tutto per averla. Mi stai provocando. Ora vedrai che vuol dire tradire un uomo che ama“. Parole durissime, dunque, quelle che si leggono nelle chat pubblicate dalla Moric. Favoloso, per il momento, non ha ancora replicato.





© RIPRODUZIONE RISERVATA