Nina Moric sbotta “Non ti farei mai cos’hai fatto a me e Carlos”/ Frecciata a Fabrizio Corona?

Nina Moric si è scagliata contro Fabrizio Corona attraverso le sue stories di Instagram, anche se, leggendole attentamente, viene il sospetto che più di una di queste possa essere dedicata al figlio dell’ex coppia, Carlos Corona, visto e considerato che la showgirl ha alternato ai suoi pensieri e alle sue riflessioni immagini e video del suo primogenito. Colpisce subito un particolare: tutte le storie sono scritte su sfondo nero, a dimostrazione di come la donna non stia attraversando un periodo facile dal punto di vista personale, come aveva peraltro lasciato intendere ai microfoni di “Verissimo” pochi mesi fa, pur rispondendo in maniera evasiva alle domande della conduttrice, Silvia Toffanin.

Nella prima di queste storie, Nina Moric scrive: “Voglio soltanto sapere come sei diventato… Leggi le copertine o leggi anche il finale?“. E, subito dopo: “Continua a creare, così potremmo incontrarci di nuovo. Senza confini, saremmo liberi. Io e te”. Qui è forte il dubbio sul destinatario di tale messaggio: sarà Fabrizio Corona o Carlos?

NINA MORIC VS FABRIZIO CORONA: “NON TI FAREI MAI COSA HAI FATTO A ME E CARLOS”

Dopo una serie di istantanee e di filmati che ritraggono Nina Moric felice e spensierata in compagnia del figlio Carlos Corona, spunta una massima di Parr Winn che pare essere l’esternazione dello stato d’animo della showgirl: “Alla fine, io sono solo un essere umano che prova a sopravvivere in questo mondo privo d’amore”.

Fino alla frecciata finale, questa senza alcun tentennamento indirizzata all’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, reo, secondo la donna, di avere fatto soffrire e di avere fatto molto male tanto a lei quanto al loro figlio. Queste, in particolare, sono state le affermazioni di Nina Moric: “Potrei essere molte cose, e ce ne sono ancora di più che io non sono, ma non ti farei mai quello che hai fatto a me, a Carlos, e questo penso che la dica lunga”.

