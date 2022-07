Nina Senicar e Jay Ellis si sono sposati/ “Nozze segrete in un castello in Toscana”

Nina Senicar e Jay Ellis si sono sposati in gran segreto

La celebre showgirl ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi 7, Nina Senicar, è convolata a nozze sposandosi in gran segreto. In coppia da tempo con l’attore americano Jay Ellis, 40 anni, la modella serba 36enne ha deciso di compiere il grande passo e pronunciare il fatidico “sì”. Un matrimonio che, secondo quanto reso noto da The Pipol Gossip sarebbe avvenuto in gran segreto in Italia, precisamente in Toscana. “L’hanno tenuto segreto. Non volevano parlare del matrimonio in pubblico prima che si svolgesse”, si legge in merito sulla pagina Instagram in questione.

La cerimonia si sarebbe svolta nella giornata di ieri, sabato 9 luglio, in quel di Firenze. Ecco cosa scrive ancora The Pipol Gossip: “Nina Senicar, dopo il successo ottenuto in Italia e una lunga relazione con l’attore Džeja Elisa, torna nel paese che le ha dato la popolarità per dire il fatidico “sì” in un castello in Toscana”. Nel dettaglio, la coppia avrebbe deciso di vivere il giorno più importante della loro vita nella celebre location in Toscana “Villa Mangiacane”. “I neo sposi non hanno risparmiato nulla per questo incredibile evento”, ha aggiunto la pagina di cronaca rosa.

Nina Senicar e la relazione con Jay Ellis

Nina Senicar e Jay Ellis, come riferisce Gossip e Tv, facevano coppia ormai da qualche anno, esattamente dal 2015 ed insieme hanno avuto nel 2019 la figlia Nora Grace. Italia la Senicar ha avuto il ruolo di showgirl lavorando in diversi programmi tv, da Veline a Distraction, fino alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi quando andava ancora in onda su Rai2.

Dal 2012 Nina Senicar viveva a Los Angeles ma per il matrimonio, che a quanto pare si sarebbe svolto in gran segreto, la showgirl non ci avrebbe pensato due volte ed avrebbe scelto come location proprio l’Italia e nel dettaglio la lussuosa “Villa Mangiacane”, a San Casciano in Val di Pesa in provincia di Firenze. Nina Senicar e Jay Ellis hanno sempre dimostrato di tenere particolarmente alla loro vita privata. Come riferisce Fafaq.it, era stato l’attore a confermare due anni fa la relazione con la Senicar in un’intervista con The Breakfast Club. “Non mi preoccupo davvero di nient’altro”, aveva spiegato Jay. “Una relazione per me è probabilmente la cosa più importante che due persone possano avere”, aveva aggiunto.

