Nina Zilli al nono mese di gravidanza: “Sembro Cicciobello!”/ “Al parto manca poco…”

Nina Zilli ironizza sul suo fisico al nono mese di gravidanza: “Ho piaghe ovunque…”

L’esperienza della gravidanza è certamente per ogni donna qualcosa di magico; l’idea di portare in grembo il frutto del proprio amore è un’emozione quasi difficile da descrivere a parole. Chiaramente, il fisico nei lunghi nove mesi di gestazione ne risente ma col senno di poi ne varrà sempre la pena quando si tratta di mettere al mondo una nuova vita. Tra i volti noti alle prese con una gravidanza spicca Nina Zilli che sui social, oltre a raccontare simpaticamente i cambiamenti del suo fisico, ha svelato ai suoi follower quando sarebbe previsto il tanto atteso parto.

Nina Zilli choc sulla gravidanza/ "Ho avuto nausee, sentito gli addominali spaccarsi"

Nina Zilli è giunta al nono mese di gravidanza, l’ultimo traguardo prima di mettere al mondo il figlio tanto agognato. Con la semplicità e simpatia che la caratterizzano da sempre, la cantante si è divertita sui social con i propri follower – come riporta Leggo – nel descrivere a che punto sia arrivato il suo fisico quando manca davvero poco al lieto evento. “Sto diventando come Cicciobello: piaghe da ritenzione ovunque, anche nei polsi“, descrive così Nina Zilli, con tanta ironia, lo stato del suo fisico con un pancione ormai “esplosivo”.

Nina Zilli incinta aspetta una bambina/ Il gender reveal a Felicissima Sera: qual è il nome scelto

Nina Zilli, il parto sarebbe previsto per il prossimo 2 giugno

Proseguendo nel simpatico siparietto social volto a descrivere il suo stato fisico al nono mese di gravidanza, Nina Zilli ha aggiunto: “Ho le mani da Shrek, piedi da Hobbit, le caviglie da Candy candy… Sono un frankenstein“. Tutta da ridere la descrizione che la cantante fa di sé stessa sui social – come riporta Leggo – ma di certo sarà ben felice di portare il peso della gravidanza per quella che sarà la gioia di vedere suo figlio per la prima volta.

Per l’appunto, il momento della nascita di suo figlio non è poi così lontano per Nina Zilli; la cantante è infatti ampiamente giunta al nono mese di gravidanza. I suoi fan sono in trepidante attesa e costantemente le chiedono per quando sarebbe previsto il lieto evento del parto. Ebbene, tra ironia e sarcasmo sulle difficoltà fisiche, Nina Zilli ha anche svelato quando dovrebbe dare alla luce il suo tenero bambino. “Questione di giorni…“, ha spiegato la cantante; il portale Leggo riporta infatti che la nascita sarebbe prevista per il 2 giugno, e dunque domani.

Danti, compagno di Nina Zilli/ Una storia d'amore sbocciata grazie alla musica e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA