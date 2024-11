Nina Zilli e la ‘volta buona’ con Massimo Ranieri: “Quando l’ho incontrato…”

Voce inconfondibile, carattere da vendere, da tempo protagonista anche in tv con diversi format come di recente nei panni di danzatrice a Ballando con le stelle 2024. Stiamo parlando di Nina Zilli, fermata nella sua corsa verso la conquista del talent condotto da Milly Carlucci da uno sfortunato infortunio. Oggi la cantante, nel salotto de La Volta Buona in compagnia di Caterina Balivo, si è raccontata nel merito dei tratti cruciali della sua carriera e percorso umano.

Nina Zilli parte dalla sua ‘volta buona’, il grande Massimo Ranieri: “Lui è stupendo, lo amo, quando l’ho incontrato per la prima volta? Stavo registrando il mio terzo disco e quel giorno dovevo cantare ‘Se bruciasse la città’, e già ero ansiosa; in studio incontro proprio lui…”. Caterina Balivo ha provato ad incalzare la cantante anche sulla prossima edizione di Sanremo 2025 ma, forse di proposito, Nina Zilli è sembrata voler cambiare argomento lasciando senza risposta la domanda della conduttrice: “Hai presentato la canzone a Carlo Conti per Sanremo 2024?”.

Arriva poi un tema molto serio, quello del bullismo; Nina Zilli ha raccontato a La Volta Buona di un momento della sua adolescenza. “Da piccola ero molto introversa, ero sempre con la mia migliore amica; avevo l’apparecchio, ci sentivamo le ‘classiche’ sfigate… A scuola ero un po’ presa di mira, sono nata negli anni ottanta quindi ai tempi non si parlava ancora di bullismo, mi prendevano in giro”. La cantante ha poi aggiunto: “Devo dire che preferisco i bulli che ho vissuto io rispetto a ciò che vivono i ragazzini oggi. Perchè certe volte ti fortificano… Ho imparato a fregarmene, a riderci sopra”.

Nina Zilli è poi tornata sul percorso a Ballando con le stelle 2024, parlando proprio dell’infortunio che purtroppo ha interrotto il suo viaggio verso la conquista della finale. “Io e Pasquale La Rocca non ci saremmo mai voluti ritirare, è stata una roba tremenda; per me è stata una cosa che difficilmente riesco a spiegare. Ballando con le stelle 2024 è la cosa più incredibile che ho fatto nella mia vita”. Spazio anche all’amore e in particolare al racconto della storia d’amore con Daniele Lazzarin, in arte Danti, compagno di Nina Zilli. “Il primo incontro? Cantai una canzone con lui e J-Ax ma in realtà ci conoscevamo già da prima. E’ davvero carino, ha uno spirito ‘nerd’ che a me piace molto. Il primo bacio? E’ stato davvero bello, è successo dopo che ero stata ospite da Fiorello per fare promozione al mio disco”. La cantante ha poi aggiunto: “Quando Danti ha scoperto che sarebbe diventato papà? Ha pianto tantissimo, è dolcissimo, non ho fatto in tempo nemmeno a finire la frase”.