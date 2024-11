Infortunio Nina Zilli a Ballando con le stelle 2024: “Il mio fisico non ce la fa“

Ballando con le stelle 2024 è nel vivo della gara ma, per Nina Zilli, è purtroppo arrivato il ritiro anticipato a causa di una scia di infortuni. La cantante non ha goduto della buona sorte e, nel corso delle prove settimanali, ha subito la frattura di tre costole e un infortunio al piede che ha seriamente compromesso il suo percorso nel dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Daniele Lazzarin, chi è il compagno di Nina Zilli e la figlia Anna Blue/ "Con lui spero sia per sempre"

A fine ottobre, al fianco del suo insegnante di danza Pasquale La Rocca e con la voce rotta dalle lacrime, la cantante ha annunciato il suo ritiro dal Ballando con le stelle 2024: “Ci dobbiamo ritirare, non ce la faccio più, non posso ballare, il mio fisico non ce la fa… Sono così arrabbiata, non ho mai fatto una puntata bene“. Una decisione che ha lasciato tutti sgomenti, dai telespettatori a casa al pubblico in studio, sino alla giuria che ha chiesto se la situazione fosse riparabile. La cantante ha così ammesso: “È recuperabile col riposo totale, almeno due-tre settimane”.

Daniele Lazzarin, chi è il fidanzato di Nina Zilli/ "E' bello avere vicino qualcuno che ti ama"

Nina Zilli, riposo forzato dopo l’infortunio e l’ipotesi ripescaggio

Supportata dall’affetto del pubblico e dal sostegno della giuria, Nina Zilli ha comunque tentato di rimanere in gara ma il forfait è arrivato nel corso della sesta puntata di Ballando con le stelle 2024. A confermare la delicatezza della situazione, in seguito all’infortunio della cantante, è stata Milly Carlucci: “Dopo aver fatto qualunque cosa ci siamo resi conto che bisogna assolutamente fare uno stop“.

Tra terapie e riabilitazione, la concorrente ha necessitato di riposo totale e di qualche settimana di stop. Tuttavia non si è affatto arresa e ha assicurato che ce l’avrebbe messa tutta per rientrare in gioco nel ripescaggio, previsto nella puntata che andrà in onda il 30 novembre 2024. “Pasquale già sta pensando e organizzando tutto”, ha ammesso Milly Carlucci in riferimento all’insegnante di danza, che si prenderà cura della salute della sua partner e cercherà di riportarla in gara.

Nina Zilli, chi è: "La musica ha curato le mie emotività"/ "A volte mi ha fatto soffrire"