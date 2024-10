Nina Zilli, tra le voci più belle del panorama artistico italiano, è fidanzata con un personaggio noto al mondo dello spettacolo. Si tratta di Daniele Lazzarin, in arte Danti: il compagno dell’artista è un rapper che fa parte di uno duo chiamato Two Fingerz. Insieme a lui, nel duo c’è Riccardo Garifo. I due vengono definiti come esponenti dell’hip hop italiano anche se spesso sperimentano anche stili e generi differenti. La loro carriera è cominciata molto presto, nel 2003, e nel corso degli anni hanno collaborato con grandi artisti come, ad esempio, Caparezza o Max Pezzali. Nina Zilli e Daniele Lazzarin stanno insieme ormai da qualche anno: i due si sono conosciuti nel 2019 in sala di registrazione e da quel momento non si sono più lasciati.

Sono tanti gli aspetti che accomunano la coppia, in primis l’amore per la musica, che inevitabilmente li ha fatti conoscere e legare. La cantante, parlando proprio del compagno, qualche anno fa aveva spiegato di augurarsi che con lui duri per sempre. “È bello avere accanto qalcuno che ami, svegliarmi con lui vicino. Mi fa sentire a casa sempre” aveva dichiarato la Zilli, che aveva anche sottolineato come il compagno la chiami con il suo vero nome, ovvero Chiara, e non Nina, quello pseudonimo che l’ha resa famosa agli occhi del pubblico.

Nina Zilli e Daniele Lazzarin genitori dal 2023:”Della maternità non sapevo niente”

Nina Zilli e Daniele Lazzarin si amano ormai dal 2019. Nel corso degli anni la loro coppia è evoluta e si è anche allargata: dal loro amore è nata infatti la loro prima figlia, Anna Blue. La piccola è venuta al mondo sconvolgendo le loro vite, tanto che inizialmente per la cantante non è stato facile approcciarsi alla maternità. Nonostante ciò, con il tempo le cose sono via via migliorate. “Quando mi sono avvicinata alla maternità non sapevo niente, ma quegli occhi celestiali possono insegnarci tanto” ha dichiarato qualche tempo fa Nina Zilli, che si gode la sua piccola insieme al compagno.