Nina Zilli, nome d’arte di Maria Chiara Fraschetta, è una delle nuove concorrenti della diciannovesima edizione della trasmissione Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci. Nina Zilli è una nota cantante italiana, ma andiamo a conoscere meglio curiosità sulla sua vita lavorativa e privata.

Nina Zilli nasce a Piacenza il 2 Febbraio 1980, cantante che, si fa conoscere tra vari locali e con vari generi, debutta nel 2000 con questa nuova carriera e si fa conoscere al panorama nazionale partecipando al Festival di Sanremo 2009 dove partecipa nella categoria Nuove Proposte con la canzone L’Uomo che amava le donne. Nina non vince ma si fa conoscere per la sua bella voce e la sua presenza che la contraddistingue negli anni.

Nina Zilli esplode però nell’anno successivo, partecipa sempre al Festival di Sanremo ma nella categoria Campioni dove si presenta con il brano 50 Mila, insieme a Giuliano Palma. Nel 2012 partecipa all’Eurovision con la canzone L’Amore è femmina e la sua crescita a livello musicale è letteralmente esponenziale. Quattro album, diversi riconoscimenti e Nina si è fatta riconoscere al pubblico grazie a testi profondi e belli da ascoltare e la sua mix rappresenta un mix di influenze musicali.

Nina Zilli, dalla scelta del suo nome alla sua famiglia

Nina Zilli ha pubblicato diversi canzoni e la sua musica è molto seguita sia in Italia che nel resto del mondo. Eppure nell’adolescenza non è stato semplice con Nina che spesso si è sentita vittima delle insicurezze e solo con il passar degli anni ha acquistato consapevolezza circa la sua bravura e in generale riguardo tutte le sue qualità.

Dopo il liceo ha girato negli States dove ha incontrato nuove persone e sviluppato ancora di più il suo amore per la musica. In passato è stata fidanzata con il noto cantante Neffa, ma dal 2023 ha trovato l’amore con il rapper Daniele Lazzarin, conosciuto come Danti. A Giugno 2023 i due hanno annunciato la nascita della loro prima figlia Anna Blue.

Nina Zilli è una delle protagoniste di Ballando con le stelle dove è impegnata insieme al ballerino Pasquale La Rocca. I due hanno incantato fin dalla prima puntata (andata in onda sabato scorso) con la cantante che ha terminato in terza posizione in classifica. Ricordiamo che Nina Zilli ha scelto questo pseudonimo grazie ad una canzone del passato di nome Nina Zilli che aveva fatto innamorare la cantautrice.