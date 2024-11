Nina Zilli, chi è il compagno Danti: la rivelazione sul figlio

A giocarsi il posto da ripescata a Ballando con le stelle 2024 troveremo anche Nina Zilli, la cantante questa sera spererà nel ripescaggio nel dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Di recente la cantante apprezzata svariate volte al Festival di Sanremo ha parlato anche della sua vita privata, in particolare della storia con Daniele Lazzarin, in arte Danti, e a tal proposito l’artista ha parlato del momento in cui gli ha rivelato che sarebbe divenuto padre: “Quando Danti ha scoperto che sarebbe diventato papà? Ha pianto tantissimo, è dolcissimo, non ho fatto in tempo nemmeno a finire la frase” ha raccontato a La volta buona di Caterina Balivo su Rai1 la cantante svelando i momenti in cui ha dato la notizia riguardo alla futura nascita di Anna Blue.

Dayane Mello torna come concorrente al Grande Fratello 2024?/ "Ringrazio Alfonso Signorini ma..."

Galeotto per Nina Zilli e Danti è stato l’incontro a Viva Rai2, il fortunato morning show condotto da Fiorello sul secondo canale dove l’artista ha avuto la possibilità di conoscere Danti: “Il primo incontro? Cantai una canzone con lui e J-Ax ma in realtà ci conoscevamo già da prima. È davvero carino, ha uno spirito ‘nerd’ che a me piace molto” ha raccontato sempre nel format guidato da Caterina Balivo.

Simone Rugiati, denunciato chef de La Prova del Cuoco/ Lite con i vicini a Milano e minacce col coltello

Nina Zilli e il bullismo: “Ecco come la penso”

Qualche giorno fa, sempre nel corso dell’intervista rilasciata a La volta buona da Caterina Balivo, Nina Zilli ha colto l’occasione per soffermarsi su una complicata e triste pagina della sua vita. L’artista si è espressa paragonando il bullismo che ha vissuto sulla sua pelle da piccola al cyberbullismo, purtroppo sempre più in voga al giorno d’oggi e che riguarda moltissimi giovani:

“Preferisco un milione di volte quei bulli, che mi hanno guardata negli occhi, rispetto a cyberbulli di oggi e a ciò che vivono i ragazzini, credo che certe cose ti rinforzino, perché non c’era mia madre a salvarmi da queste situazioni” le parole di Nina Zilli sulla complicata questione.

Chi è Pago, Pacifico Settembre/ Breve carriera musicale e il 'tira e molla' con la fidanza Serena Enardu