Nina Zilli potrebbe ritirarsi da Ballando con le stelle 2024 a causa di un ennesimo infortunio

Potrebbe concludersi questa sera l’avventura di Nina Zilli a Ballando con le stelle 2024. Già nel corso dell’ultima puntata, la cantante ha avanzato dubbi sulla sua permanenza in gara a causa dell’infortunio subito alle costole, che le impediscono di essere al meglio sul palco. A questo, però, nelle ultime ore si è aggiunto un nuovo infortunio al piede. A quanto pare, Nina ha preso una botta non durante le prove ma a casa, sbattendo contro un’anta dell’armadio.

A rivelarlo, in diretta a RTL 102.5 come riporta Today, è stato Rossella Erra, che ha dichiarato: “Loro cercheranno di esserci a tutti i costi. Pasquale La Rocca che è in coppia con Nina Zilli, sta cercando di cambiare in corsa la coreografia perché lei aveva già tre costole rotte. Purtroppo adesso lei ha anche un edema ad un piede che non si è fatta a Ballando con le Stelle, ma invece dando una botta ad un’anta di un armadio”.

Cos’è successo a Nina Zilli? Le rivelazioni di Pasquale La Rocca

Successivamente, è stata la stessa Nina Zilli in diretta radio, dicendosi affranta per quanto le sta accadendo: “Come sto? Questa è una domanda alla quale non so rispondere […] Come dire, tre costole e un piede… Ho preso una botta al piede, all’allenamento c’ho lavorato sopra, si è infiammato tantissimo l’osso…”. Anche Pasquale La Rocca ha espresso il rammarico e la preoccupazione per questo difficile momento sui social, facendo sapere che è stata una “Settimana troppo difficile”, ma che “Stiamo facendo del nostro meglio… Dove prendiamo la forza? Dall’amore per quello che si fa e dalla paura di cedere in diretta”. Non resta che scoprire se Nina, questa sera, riuscirà a ballare nonostante tutto o sarà costretta a ritirarsi da Ballando con le stelle 2024.