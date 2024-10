Nina Zilli è una cantante italiana che ha preso parte come concorrente alla trasmissione Rai Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci che va in onda ogni sabato sera. Una cantante particolare che ha ottenuto man mano grande successo e che si sta cimentando ora in una nuova particolare avventura. Ma andiamo a vedere chi è nello specifico Nina Zilli.

Nina Zilli è il nome d’arte Maria Chiara Fraschetta, cantautrice nata a Piacenza il 2 Febbraio 1980. La carriera di Nina ha inizio negli anni ‘Duemila e la compositrice incuriosisce per la sua bravura nello spaziare tra tanti generi, spesso piuttosto atipici. Nel 2009 fa il suo debutto a Sanremo nella categoria Nuove Proposte e presenta la canzone ‘L’Uomo che amava le donne’: non vinse ma evidenziò tutto il suo talento e in molti la notarono.

Nel 2010 presenta la canzone 50 Mila insieme a Giuliano Palma ed è qui che esplode ed ottiene un grande successo. Ottiene consensi non solo in Italia ma anche all’estero dove si mette in mostra anche all’Eurovision, nel 2012 dove presentò la canzone ‘L’Amore è femmina’. I suoi testi sono apprezzati ovunque e Nina ha ricevuto tanti consensi per la sua voce e il suo modo di presentare musica. Si chiama Nina Zilli in onore di una canzone che piaceva a suo padre.

Nina Zilli e le difficoltà durante l’infanzia

Nina Zilli è una delle concorrenti di Ballando con le Stelle e ha come suo partner Pasquale La Rocca. Più volte Nina ha raccontato di come durante l’infanzia abbia vissuto problemi con se stessa e che si sentiva brutta e grassa. Sono cambiate tante cose e lei tra le altre cose ha cominciato a lavorare anche nel campo della moda. Lei ricorda spesso gli anni del bullismo:

“A un certo punto ho capito che non ero più un brutto anatroccolo, quando ero grassa e portava macchinetta. In quegli anni ho subito una vera crudeltà e quindi ora non mi interessa di quello che scrivono su Internet”, la donna ha più volte parlato del problema Bullismo, un problema che ha vissuto da protagonista durante l’infanzia.

Per quel che riguarda la vita privata Nina Zilli è stata per diversi anni la compagna di Giovanni Pellino, meglio conosciuto come Neffa. Poi Nina ha ritrovato l’amore con un altro personaggio legato al mondo della musica, il rapper Danti o meglio Daniele Lazzarin. I due a giugno 2023 hanno annunciato la nascita della prima figlia, la piccola Anna Blue.