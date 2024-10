Anticipazioni I Casi di Teresa Battaglia-Ninfa Dormiente: puntata del 29 ottobre 2024: attrazione tra Sandro e Krisnja

Chi ha ucciso Marta Trevisan? Cosa legava davvero l’agente di polizia al quadro della Ninfa Dormiente? Sono solo alcune delle domande a cui il commissario Teresa Battaglia, nota profiler cercherà di dare una risposta proseguendo nelle sue indagini aiutata dal braccio destro Parisi e dal giovane ispettore Massimo Marini. Quest’ultimo tuttavia sarà alla prese con dei veri e propri dilemmi sulla sua vita privata che porteranno alla luce anche i traumi che lo hanno segnato da bambino.

Le anticipazioni su I Casi di Teresa Battaglia-Ninfa Dormiente della puntata in onda domani, martedì 29 ottobre 2024, in onda in prima serata su Rai1 svelano che la commissaria, che ha il volto di Elena Sofia Ricci, dopo aver scoperto che la morte dell’agente Trevisan non è stato un suicidio continuerà ad indagare. Centrale sarà anche il ritrovamento del quadro della Ninfa Dormiente, che segreti nasconde? Nel frattempo a complicare la situazione ci sarà la scomparsa del vecchio Emmanuel mentre crescerà sempre di più l’attrazione tra Sandro e Krisnja.

I casi di Teresa Battaglia-Ninfa Dormiente anticipazioni: Alice fa una macabra scoperta

Le anticipazioni su Teresa Battaglia, Ninfa Dormiente rivelano che nella prossima puntata la commissaria sarà affascinata dal talento di Alice. Nonostante il suo aspetto non convenzionale con i capelli contraddistinto dai capelli blu, la giovane è un’ esperta di Human Remains Detection, ovvero il ritrovamento di resti umani e tracce biologiche. Insieme al suo fedele cane Smoky è imbattibile nel ricostruire le piste genetiche. La morte di Marta Trevisan ha fatto incrociare le strade di Alice con la Battaglia che sin da subito ha notato le sue potenzialità.

Alice e Teresa continueranno ad indagare sui due casi avvenuti a distanza di decenni l’uno dall’altro ma paradossalmente legati. E tra le montagne della Val Resia faranno una macabra scoperta. Spazio avranno anche le vicende personali e privati della protagonista che continuerà ad essere in lotta con la sua malattia, l’Alzheimer che a poco a poco inizia a toglierle ricordi e lucidità. L’appuntamento con la seconda puntata della fiction di Rai1 tratta dai romanzi di Ilaria Tuti è per domani sera, 29 ottobre 2024, in prima serata su Rai1.