NINO FRASSICA/ “Abbiamo le foto del matrimonio di Pamela Prati…” (Ballando 2019)

Nino Frassica è uno dei ballerini per una notte di Ballando con le stelle 2019, il dancing show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. Poche puntate e conosceremo il vincitore della quattordicesima edizione del popolare varietà del sabato sera di Raiuno che quest’anno ha sbaragliato la concorrenza vincendo la sfida degli ascolti. A mettersi in gioco nei panni di ballerino per una notte sarà il comico e attore Nino Frassica, volto storico della tv italiana ospite fisso di Che tempo che fa di Fabio Fazio dove ricopre il ruolo di direttore e vicedirettore di Novella Bella. Durante l’ultima puntata, Frassica ha ironizzato sul caso del matrimonio di Pamela Prati con Mark Caltagirone dicendo: “abbiamo le foto del matrimonio di Pamela Prati” mostrando una copertina bianca!

Nino Frassica e Renzo Arbore: “L’ho incuriosito, lo facevo ridere”

Nino Frassica è uno dei comici che ha fatto la storia della televisione italiana. Ospite della trasmissione radiofonica “I Lunatici” in onda su Rai Radio 2 ha raccontato la sua infanzia e il suo sogno di fare spettacolo: “da bambino ero curioso, non amavo il calcio, i motori, gli sport, ero abbastanza particolare, mi piacevano solo musica e spettacolo”. Un’artista in erba che agli amici che parlavano di calcio preferiva di gran lunga studiare: “ero spiritoso, nel mio DNA c’è sempre stata la voglia di scherzare, cazzeggiare. Poi ci ho studiato ed è diventato il mio mestiere.Quasi non lo dicevo da ragazzo che volevo lavorare nello spettacolo, chi nasceva in provincia vedeva come lontane e impossibili le possibilità di arrivare alla Rai. Ma quello era il mio desiderio. Fare lo spettacolo”. A giocare un ruolo importante nella sua carriera è stato prima Andy Luotto e poi Renzo Arbore: “devo tantissimo ad Andy Luotto. Imitandolo ho cercato Arbore lasciandogli dei messaggi spiritosi in segreteria”. In realtà Frassica non voleva lavorare con lui, ma Arbore è rimasto colpito da quelle telefonate: “l’ho incuriosito, lo facevo ridere. Quando poi ho lasciato il numero mi ha chiamato, mi ha voluto conoscere, dopo tre anni ho iniziato a lavorare con lui in Radio, con Radio Anghe Noi”.

Nino Frassica: Novella Bella e Che tempo che fa

Attore di successo nella serie cult Don Matteo dove interpreta il Maresciallo Cecchini, Nino Frassica è uno dei protagonisti di Che tempo che fa, il talk show di successo condotto da Fabio Fazio su Rai1 dove è il direttore di Novella Bella. Sulla sua presenza nel programma di Rai1 e il rapporto con Fabio Fazio ha detto: “Mi lascia carta bianca, bianchissima. Non vuole sapere mai niente di quello che dirò, ogni tanto gli anticipo qualcosa perché serve a me. Non facciamo le prove, è tutto improvvisato, gli dirò al massimo due o tre cose per ogni puntata. E’ bello perché è un orario tardo, non c’è l’ansia di fare una comicità facile, per tutti. L’atmosfera è intelligente, mi permette di osare”. Frassica ha diversi progetti per il futuro: “vorrei fare con la Rai una sit-com con molta improvvisazione”.



