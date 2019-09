Nino Frassica sarà Il Supplente/ Video, lezione di creatività: “Stasera improvviserò”

Nino Frassica sarà Il Supplente all’istituto “Sansi-Leonardi-Volta” di Spoleto. Così come il format impone, in una giornata come tante la bidella annuncerà che l’insegnante di ruolo è assente. Al suo posto arriverà un sostituto, pronto a prendere le redini della lezione: i ragazzi non si aspettano però che a varcare la porta sarà uno dei protagonisti più amati della comicità all’italiana, Nino Frassica. Il noto mattatore televisivo, volto storico della fiction “Don Matteo”, ripercorrerà, tra i banchi di scuola, tutti i momenti più interessanti della su carriera. Dalle esperienze teatrali accanto a Renzo Arbore, alle trasmissioni televisive come Fantastico e Domenica In, fino ad approdare nel mondo delle fiction, con qualche incursione anche in radio. Ma al centro della narrazione di Frassica ci saranno soprattutto i ricordi più interessanti legati alla sua formazione, senza dimenticare due temi che più di tutti hanno segnato la sua carriera, la creatività e l’improvvisazione.

A LEZIONE DI CREATIVITÀ

Sarà la creatività il focus della lezione che questa sera Nino Frassica terrà per la seconda puntata de Il Supplente. La creatività intesa come arte, come bisogno di sapere, come ricerca costante di ciò che è nuovo, come voglia di rinnovarsi sempre e comunque, senza rimanere ancorati al passato. Filo conduttore della carriera di Nino Frassica è infatti l’apertura a tutto ciò che è nuovo, un bisogno di rinnovarsi che gli ha permesso di essere, allo stesso tempo, un attore teatrale, il protagonista delle principali fiction italiane, ma anche conduttore, mattatore e cabarettista. Un uomo di spettacolo a tutto tondo, che oggi svelerà tutti i suoi segreti a un gruppo di adolescenti pronti ad ascoltare il suo racconto. La puntata che vedrà Nino Frassica calarsi nei panni del supplente verrà trasmessa questa sera su canale Nove, come sempre a partire dalle 21.25.

“DARÒ I VOTI E…”

A dare appuntamento alla seconda puntata de Il Supplente è proprio Nino Frassica, che qualche ora fa ha chiamato a raccolta i suoi follower attraverso i suoi profili social. “Cosa potrei insegnare in una sola lezione? Economia, filosofia? – chiede il comico ai suoi fan – troppo complicato. Improvviserò. Stasera sarò il supplente!”. Da showman dal talento indiscutibile, Frassica sorprenderà i ragazzi dell’istituto “Sansi-Leonardi-Volta” di Spoleto con la straordinaria arte dell’improvvisazione, presentandosi come un vero e proprio sostituto pronto a interrogare e ad assegnare i voti. “Oggi il supplente sono io”, dirà sornione l’attore al suo arrivo in aula. “Poco male”, urleranno i ragazzi pieni di entusiasmo. Nel filmato di anticipazioni proposto da Canale Nove, si intuisce inoltre che alcuni ragazzi faranno fatica a riconoscerlo; superata la sorpresa iniziale ricorderanno però i suoi recenti trascorsi nel mondo delle fiction, oltre alla presenza costante nel cast di Che fuori tempo che fa.





