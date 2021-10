Nives e Adriano, sorella e padre morti di Eleonora Pedron/ “Non si può tornare indietro”

Nives e Adriano sono la sorella e il padre di Eleonora Pedron tragicamente scomparsi in un incidente automobilistico. Una tragedia che ha segnato la vita della ex Miss Italia che ha deciso di raccontare la sua vita in una autobiografia dal titolo “L’ho fatto per te” pubblico da Giunti. Un libro nato dal bisogno di raccontare il suo passato, ma anche per mettere in ordine tutto quello che la vita le ha regalato e tolto. La showgirl di Borgoricco ha dovuto affrontare due lutti nella sua vita: la morte della sorella a soli 9 anni morta in un incidente stradale e qualche anno dopo anche la morte del padre Adriano scomparso in un altro drammatico incidente. Quel giorno accanto a lui c’era proprio Eleonora: padre e figlia stavano rientrando a casa da Cologno Monzese dove si erano recati per un provino per le veline di Striscia La Notizia.

La Pedron a distanza di anni ha raccontato al Corriere: “non posso provare senso di colpa, doveva andare così. Mio padre era molto orgoglioso di me e so che quel viaggio è stato una cosa bella per lui e, nonostante tutto, anche per me”. La showgirl parlando poi della morte del papà ha detto: “rabbia? Forse un po’. Non quanto mia madre. Ho accettato, trattenendo le cose dentro. L’ho fatto da quando ero piccola: non avevo chiesto io di crescere così in fretta”.

Eleonora Pedron e la morte della sorella e del padre: “qualcosa di inaspettato”

Eleonora Pedron sulla morte della sorella Nives e del padre Adriano ha detto: “è stato qualcosa di inaspettato, è come se non riuscissi a esserci del tutto. Sei presente, ma non fino in fondo. Non sei protagonista, ma una comparsa che assiste al film della tua stessa vita. Succede negli istanti in cui realizzi che non puoi tornare indietro”. A distanza di anni il dolore c’è sempre forte come la rabbia: “provo rabbia a non poter pranzare tutti insieme la domenica. Provo rabbia al pensiero che i miei figli non abbiano potuto conoscere un nonno e una zia così speciali. Ma con la rabbia non si vive. Quando sono nati Inés e Leon ho avuto un messaggio chiaro dalla vita: loro mi hanno dato ancora più forza”-

