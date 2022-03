No vax su Fedez: “Malattia causata da vaccino anti-Covid”/ La teoria cospirazionista

Fedez ha annunciato di avere una malattia una settimana fa: inizialmente il cantante non aveva rivelato nei dettagli di cosa si trattasse ed è per questo motivo tra i no vax si è diffusa una teoria cospirazionista secondo cui il problema in questione potesse essere stato causato dal vaccino anti-Covid. Lui e la moglie Chiara Ferragli, infatti, si sono recentemente sottoposti alla terza dose del siero.

In molti, come riportato da Next, si sono riversati sui social network per additare il vaccino come la causa delle condizioni di salute avverse. In particolare, qualcuno ha ripescato il post pubblicato dalla coppia al momento della somministrazione del siero. “Contento di avere fatto tre dosi del vaccino sperimentale con più effetti avversi della storia”, chiedono. E ancora: “Prima giochi con la tua salute e con quella di altri, poi piangi dal terrore quando le cose accadono”. Frasi incresciose che da molti utenti sono state condannate, anche perché totalmente prive di fondamento.

No vax su Fedez: “Malattia causata da vaccino anti-Covid”. C’è correlazione col tumore neuroendocrino al pancreas?

La teoria cospirazionista dei no vax, che accusavano Fedez di avere una malattia causata dal vaccino anti-Covid, si riferiva in particolare alla malattia demielinizzante da cui il rapper ha dichiarato di essere affetto qualche anno fa e che può provocare la sclerosi multipla. I complottisti, all’annuncio delle condizioni di salute avverse del cantante, si sono improvvisati esperti di medicina, ritenendo che il siero avesse inevitabilmente “scombussolato” il suo sistema immunitario.

“Anche Fedez nonostante la giovane età ha una malattia autoimmune post vaccino, denominata neuropatia demielinizzante infiammatoria. È simile alla sclerosi multipla ma con ipersensibilità. Noi siamo arrivati nel nostro piccolo a 12 casi identici tutti post siero miracoloso. Passa con il passare dell’efficacia del vaccino se non si fanno altre dosi, non è permanente. Nel frattempo, però, danneggia il sistema nervoso sia centrale che periferico”, si legge in un commento. La verità, tuttavia, è un’altra. A Fedez infatti la malattia in questione è stata diagnosticata molto prima della vaccinazione. Il cantante inoltre ha rivelato successivamente di essere affetto da un raro tumore neuroendocrino al pancreas, che anche in questo caso non ha certamente nulla a che vedere con il siero anti-Covid.











