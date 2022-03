Fedez, operato “Ho raro tumore al pancreas”/ Svelata la malattia, foto choc

FEDEZ DOPO L’OPERAZIONE SVELA LA MALATTIA:”RARO TUMORE NEUROENDOCRINO DEL PANCREAS”

Rompe il silenzio, Fedez operato martedì scorso presso il San Raffaele di Milano, dopo il suo annuncio via Instagram in lacrime, ha svelato qual è la malattia che lo affligge, un tumore al pancreas, confermando di fatto quanto è stato temuto e chiacchierato in questi ultimi giorni. Attraverso la sua pagina Instagram Fedez ha pubblicato una foto in piedi, vicino al letto di ospedale, con tanto di segno con le dita di “V” per vittoria, e camicia da notte. A corredo uno foto con la moglie, un video del piccolo Leone, e anche uno scatto in cui viene mostrata la cicatrice post-operazione.

“Settimana scorsa – scrive il rapper – ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale – ha proseguito Fedez – mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)”. Il cantante ha spiegato di stare bene e soprattutto di non vedere l’ora di tornare a riabbracciare i suoi due piccoli Leone e Vittoria, freschi di quarto e primo compleanno: “A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’”.

FEDEZ, DOPO L’OPERAZIONE: “GRAZIE A TUTTI, CI VORRÀ UN PO’”

In chiusura Fedez ha voluto ringraziare tutto il personale sanitario che lo ha operato e assistito in questi giorni: “Grazie a medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare. Vi voglio bene Federico”.

Il post è divenuto virale in pochi minuti e la prima a commentare è stata la moglie di Fedez, Chiara Ferragni, che ha scritto “Daje amore” con tanto di emoticon a forma di cuore. Riccardo Dose, noto youtuber e amico di Federico, ha aggiunto “Aspettavamo questo post”, mentre la cantante Noemi ha scritto “Sei una roccia”. Presente anche il commento di Jovanotti, che ha postato un’emoticon a forma di braccio, come dire “Forza”, nonché quello del programma di Rai Tre, Che Tempo Che fa, trasmissione dove Fedez era stato ospite poche settimane fa, che ha scritto: “Un grande abbraccio Fede”

