Noel Gallagher e il “ritorno” degli Oasis/ Annunciato brano inedito “Don’t stop”

Noel Gallagher annuncia il “ritorno” degli Oasis: il celebre cantante ha annunciato che a partire da mezzanotte sarà disponibile sulle varie piattaforme il brano inedito “Don’t stop“. Undici anni dopo lo scontro al Festival Rock en Seine di Parigi, i fan della band tornano a sognare: che l’inedito rappresenti la prima tappa di una tanto attesa reunion? Per il momento ci dobbiamo fermare qui, ma un singolo è già qualcosa. Ecco le parole di Noel sui social network: «Ciao ragazze e ragazzi. Come tutti mi ritrovo ad avere tantissimo tempo da ammazzare in casa e finalmente mi sono messo a dare un’occhiata alle centinaia di dischi senza etichetta che ho sparsi per i vari scatoloni. La fortuna ha voluto che trovassi un cd con delle demo che pensavo di aver perso per sempre».

NOEL GALLAGHER E IL “RITORNO” DEGLI OASIS: ECCO IL BRANO “DON’T STOP”

Le parole di Noel Gallagher arrivano dopo un tweet criptico del fratello Liam, che aveva annunciato l’arrivo di un asteroide «là fuori». Un termine – «là fuori» – citato forse non tanto casualmente anche da Noel nel suo lungo messaggio pubblicato su Twitter: «Per quel che so, “là fuori” esiste una sola altra versione di questa canzone ed è tratta da un souncheck a Hong Kong di 15 anni fa. Non so se la versione del soundcheck sia precedente o successiva alla demo perché sul CD non è indicata alcuna data». Infine, Noel ha confermato data e orario dell’uscita del brano inedito: «Sarà caricata su internet da mezzanotte. La canzone si chiama “Don’t Stop…».





