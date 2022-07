Noemi Bocchi, bracciale con 5 pietre a Francesco Totti?/ Il presunto pegno d’amore…

Noemi Bocchi e Francesco Totti: nuovi rumors

Non si placano i rumors e le indiscrezioni sul rapporto tra Noemi Bocchi e Francesco Totti. Dopo il comunicato con cui è stata ufficializzata la fine del matrimonio tra Totti e Ilary Blasi, sono tanti i rumors, molti dei quali non confermati, sui motivi che avrebbero portato l’ex calciatore e la Blasi a dirsi addio. Al nome di Francesco Totti continua ad essere accostato quello di Noemi Bocchi che, secondo il settimanale Chi, l’ex capitano della Roma avrebbe visto prima dell’addio ufficiale a Totti.

Francesco Totti video social dopo rottura con Ilary Blasi/ "Si vince o si impara”

Oggi, a riportare nuove indiscrezioni è il Messaggero secondo cui Noemi Bocchi avrebbe fatto un regalo importante a Totti come “pegno d’amore”, Stando a quello che scrive Il Messaggero, Noemi avrebbe regalato a Totti “un bracciale con 5 pietre (tante quante sono le lettere del suo nome) come pegno d’amore”.

Totti-Blasi, chi sta con chi? /"Il cerchio magico del Pupone e il clan di Ilary"

Noemi Bocchi; ecco dove avrebbe acquistato il regalo per Francesco Totti

Le indiscrezioni riportate dal messaggero, tuttavia, non finiscono qui. Secondo il quotidiano di Roma, infatti, il bracciale sarebbe stato acquistato in una nota gioielleria di Roma precisamente “nella stessa gioielleria di via del Gambero dove il capitano era solito comprare gioielli per Ilary”.

Si tratta, tuttavia, di indiscrezioni non confermate a cui i diretti interessati preferiscono non rispondere. Sia Totti che Ilary, infatti, hanno scelto la strada del silenzio dopo aver annunciato la scelta di separarsi. Ilary, così, ha scelto di portare i figli in Africa per allontanarli dal gossip mentre Totti si è rifugiato tra gli amici.

Ilary Blasi e Francesco Totti, nuova vita da single/ Lei vola in Tanzania, lui gioca…

© RIPRODUZIONE RISERVATA