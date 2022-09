“Noemi Bocchi non veda l’ora di entrare nella casa, ma in un’altra”/ L’attacco di Signorini a Francesco Totti

Alfonso Signorini e il commento su Noemi Bocchi

Alfonso Signorini presenta sulle pagine del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 14 settembre il Grande Fratello vip 7 lasciandosi andare ad un commento su Noemi Bocchi. Diventata la protagonista del gossip per il rapporto con Francesco Totti che, in un’intervista esclusiva rilasciata al Corriere della Sera ha confermato la storia, il nome di Noemi attirerebbe l’attenzione e la curiosità del pubblico se decidesse di partecipare ad un reality come il Grande Fratello vip 7.

Di Noemi, Totti e Ilary Blasi, Signorini continua a parlare proprio sul settimanale Chi ed è sulle pagine del magazine che dirige che, nel parlare della partenza imminente della settima edizione del Grande Fratello Vip, il direttore si è lasciato andare alla seguente dichiarazione: “Credo che Noemi Bocchi non veda l’ora di entrare nella casa, ma in un’altra casa che, a questo punto, le spetta”.

Signorini e la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Se in tv è pronto a fare compagnia al pubblico di canale 5 con il GF Vip 7, sul settimanale Chi continua ad occuparsi di gossip. Per tutta l’estate, il magazine ha dedicato ampio spazio alla fine del matrimonio tra Totti e Ilary Blasi e, a tal proposito, nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, Signorini ha fatto una confessione su quello che è stato il gossip dell’estate.

“La separazione di Blasi e Totti. Abbiamo vissuto di rendita per tutta l’estate”, ha ammesso il direttore di Chi svelando che la copertina dedicata alla fine dell’amore della coppia più amata degli ultimi vent’anni è stata la più venduta degli ultimi mesi.

