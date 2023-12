Noi siamo leggenda/ Anticipazioni 13 dicembre: Jean e il padre accerchiati dai criminali, come finirà?

Noi siamo leggenda, anticipazioni quinta puntata del 13 dicembre: Beatrice sospetta di Viola e Massimo

La quinta puntata di Noi siamo leggenda andrà in onda questa sera a partire dalle 21.25 circa su Rai2. La fiction mescola insieme gli elementi del teen drama con il fantasy. Per quanto riguarda la trama dei due episodi in onda oggi, mercoledì 13 dicembre, dalle anticipazioni si scopre che Beatrice avrà sempre più sospetti sul coinvolgimento di Massimo e Greta nelle rapine ai Compro Oro delle ultime settimane. L’ispettrice metterà insieme tutti i pezzi del puzzle: la scoperta che Simona trascorre tutto il suo tempo libero a giocare alle slot machine, il video in cui si intravede la felpa di Massimo durante la rapina alla villa di Fulvio Neri e soprattutto una preziosa collana trovata nella camera da letto della figlia Viola.

Nella puntata di questa sera, 13 dicembre, di Noi siamo leggenda, dunque Beatrice capirà che i criminali a cui dà la caccia sono proprio la figlia Viola ed il suo amico Massimo. L’ispittrice prima affronterà la figlia, la quale negherà di essere responsabile delle rapine e poi si recherà da Simona per rivelargli le sue scoperte. La zia di Massimo, però, considerando anche il delicato equilibrio che sta cercando di costruire con il giovane, difenderà a spada tratta il ragazzo. A questo punto a Massimo e Viola non resterà che chiedere aiuto a Marco ed Andrea ed i quattro escogiteranno un piano per scagionare Massimo.

Anticipazioni Noi siamo leggenda, puntata del 13 dicembre: Lin lascia Nicola

Dalle anticipazioni sulla quinta puntata di Noi siamo leggenda, in onda questa sera su Rai1 si apprende che Lin deciderà di lasciare Nicola. La giovane dopo aver preso grazie al suo potere le sembianze della bellissima Asia deciderà di dire addio al ragazzo per non spaccargli il cuore qualora scoprisse la verità. Nel frattempo Lara, dopo i sospetti di Anna, indagherà e scoprirà la verità sulla malattia della madre: il tumore ai polmoni che la sta uccidendo è causa del lavoro in fabbrica. E anche Sabrina comincerà ad avere una strana tosse e chiederà a Giuseppe cosa possa essere. Cosa farà l’uomo? Uscirà allo scoperto con l’agghiacciante verità?

Nel secondo episodio della puntata di questa sera di Noi siamo leggenda, invece, protagonisti saranno anche Greta, Andrea e Jean. I tre ragazzi hanno ciascuno uno straordinario potere. Il terzetto inizierà a suonare insieme in un concerto ma quando Jean scoprirà che Greta e Andrea hanno una relazione non la prenderà affatto bene e vorrà lasciare il gruppo. Titubante, alla fine deciderà di non buttare all’aria la possibilità di esibirsi davanti al padre e cambierà idea.

Noi siamo leggenda, anticipazioni quinta puntata: Jean ed il padre accerchiati dai criminali

Gli spoiler sulla puntata del 13 dicembre di Noi siamo leggenda svelano infine che Giuseppe, dopo aver visto il figlio esibirsi in concerto cambierà idea su di lui ed inizierà a comprenderlo meglio. Tuttavia mentre Jean ed il padre Giuseppe andranno a casa verranno accerchiati dai criminali, come finirà? L’uomo scoprirà il potere del figlio?

Nuovo appuntamento questa sera con Noi siamo leggenda, dunque. La serie, creata da Carmine Elia già autore di Mare Fuori, vede per protagonisti un gruppo di ragazzi che hanno degli straordinari poteri ed un uomo misterioso, impersonato da Lino Guanciale, che è legato con questi avvenimenti.











