Nokia in Cina per accelerare la digitalizzazione industriale/ “Wifi nelle miniere e…”

La società di telecomunicazioni finlandese Nokia Corp intensificherà la sua spinta per sfruttare il business delle imprese in Cina. L’obiettivo è quello di aiutare le aziende locali ad accelerare la digitalizzazione industriale. Il piano arriva dopo che le vendite nette globali di Nokia per il suo business aziendale sono cresciute del 62% su base annua nel primo trimestre, grazie all’utilizzo di tecnologie digitali per aiutare un’ampia gamma di settori ad aumentare l’efficienza. Chris Johnson, vicepresidente senior e responsabile globale delle imprese di Nokia, ha spiegato che il business aziendale è fondamentale perché “siamo giunti alla fine del ciclo di spesa per il 5G, e quindi per far crescere il business, l’impresa è la risposta”.

“La partnership in Cina è estremamente importante. Abbiamo un’attività molto storica qui, che risale a 10 anni o più, in particolare con il settore ferroviario, con la compagnia energetica State Grid e i clienti più piccoli… La Cina ha davvero un grande potenziale di crescita per noi” ha affermato Johnson al China Daily. Nokia ha installato un data center in Cina nella seconda metà dello scorso anno, che è il centro del prodotto Nokia Digital Automated Cloud, basato sulla rete 5G.

Il responsabile: “Grande opportunità per la Cina”

Johnson, responsabile delle imprese di Nokia, ha spiegato a China Daily: “Questa è una grande opportunità per noi in Cina e abbiamo un grande obiettivo per il mercato cinese”. Il dirigente ha aggiunto che Nokia si concentrerà sui clienti internazionali che hanno impianti industriali in Cina. La società di investimento statale China Huaxin è la piattaforma esclusiva di Nokia in Cina, con forti risorse locali e globali. “L’opportunità dell’industria 4.0 è molto più grande di Internet. Internet era fantastico e potevamo fare i nostri acquisti su Internet e ha creato una nuova economia. Ma Industria 4.0 mira a rendere l’industria dal 10 al 20 percento più produttiva. Questa è un’enorme crescita economica” ha spiegato.

Per la trasformazione digitale, miniere, porti container, impianti di lavorazione chimica, magazzini e fabbriche hanno un grande potenziale. “È molto facile vedere come una rete 4G o 5G fosse migliore del WiFi (nelle miniere). Potresti automatizzare tutte le macchine con tutti gli escavatori in giro, eliminando gli esseri umani dai lavori pericolosi, rendendolo un ambiente più sicuro, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 senza sosta” ha aggiunto Johnson.











