NON AVRAI MAI MIA FIGLIA, RAI 2/ Curiosità e trama del film tratto da una storia vera in streaming su Raiplay

Curiosità del film Non avrai mai mia figlia, la storia vera in diretta streaming video su Raiplay

Di seguito, le curiosità del thriller Non avrai mai mia figlia, una storia vera in onda oggi, sabato 15 giugno 2024, su Rai 2 alle 21:20 e contemporaneamente in diretta streaming su RaiPlay. Il film si basa sulla storia vera accaduta a Analyn Megison, che

nel 2010 fu citata in giudizio dall’uomo che l’aveva violentata e che pretendeva la custodia della figlia nata dallo stupro e che aveva

ormai 6 anni.

La battaglia legale durò tre lunghi anni, ma alla fine Analyn riuscì ad ottenere la vittoria e, proprio a seguito del suo caso, due anni più tardi fu emanata una nuova legge denominata Rape Survivor Child Custody Act, che imponeva il divieto ai padri violentatori di poter richiedere la custodia dei figli nati dalla violenza. Analyn Megison, inoltre, ha fondato un’associazione, la Hope After Rape Conception, che supporta le madri vittime di stupro e i loro bambini. Il lungometraggio del film Non avrai mai mia figlia ha segnato l’ultima apparizione di Kirstie Alley, famosa per film come Senti chi parla e Matrimonio a 4 mani,

venuta a mancare l’anno successivo.

Il cast del film Non avrai mai mia figlia, storia vera diretta da Tori Garrett

Il film thriller del 2020 dal titolo Non avrai mai mia figlia è diretto dalla regista Tori Garrett, vincitrice nel 2007 del premio come miglior regista agli ADG Award per il suo cortometraggio The Barrows. La storia si ispira a una vicenda realmente accaduta negli Stati Uniti ad Analyn Magison.

La protagonista femminile è interpretata dall’attrice statunitense Lyndsy Fonseca, celebre per avere interpretato la figlia di Ted Mosby nella famosa serie televisiva How I Met Your Mother. Al suo fianco l’attore statunitense Hunter Burke, conosciuto per la sua interpretazione nella serie televisiva Il colore delle magnolie.

Nel cast del film Non avrai mai mia figlia anche: Kirstie Alley, Diane Robin, Roscoe Orman, Jason Burkey, Michael Woods, Madison Johnson, Max Bickelhaup, Jay DeVon Johnson, Linda Boston, Rico Ball, CC Castillo, Elissa Kapneck.

La trama del film Non avrai mai mia figlia: storia vera, il frutto di una violenza è una bambina da difendere

Non avrai mai mia figlia racconta le vicende di Amy Thompson (Lyndsy Fonseca), una brillante e bella studentessa di giurisprudenza. La sua vita cambia completamente in modo drammatico quando incontra Demetri (Hunter Burke). Il ragazzo viene subito colpito da Amy e le chiede di uscire, ma davanti al suo rifiuto si arrabbia terribilmente.

La notte stessa Demetri la raggiunge e, dopo averla aggredita, la violenta. Come se lo shock della violenza subita non fosse sufficiente, Amy deve anche affrontare la notizia di essere rimasta incinta. Nonostante il bambino sia frutto dello stupro, la protagonista decide di non abortire mentre mette in campo tutte le sue forze per riuscire a fare condannare Demetri, trovando davanti a sé innumerevoli ostacoli.

Arriva quindi il momento del parto, e Amy dà alla luce una splendida bambina. Purtroppo però Demetri continua a perseguitarla così, non riuscendo ad ottenere giustizia con la legge, Amy decide di scappare. Inizia così un lungo viaggio con la sua bambina fino ad Atlanta, in Georgia, con l’obiettivo di iniziare una nuova vita lontano dall’uomo che è diventato il suo peggior incubo.

Il tempo passa e ora la figlia di Amy, Maddy, è una bambina di 7 anni. Entrambe hanno trovato un equilibro e costruito una vita tranquilla, fino a quando Demetri torna a bussare alla loro porta pronto ad ottenere la custodia della figlia.

Davanti a questa richiesta Amy dimostra il suo fermo rifiuto, pronta ad usare tutte le sue conoscenze in campo legale per ottenere giustizia.











